L’excepcional situació generada per la sequera, amb 34 municipis de l’Alt Empordà amb restriccions en el consum d’aigua, van centrar la reunió mensual d’octubre del Cercle Euram de l’Empordà, que va comptar amb la presència de Núria Bartrolich, regidora de Medi Ambient, Transició Energètica i Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres, i de Lluís Martínez, director gerent de Fisersa.

Bartrolich va explicar que el consistori figuerenc busca solucions per evitar restriccions més dures a la ciutat, i que confien en l’assessorament de l’ACA per afrontar una situació que preveuen que serà llarga. En aquest sentit, va assenyalar que han demanat una subvenció per millorar la xarxa de distribució i evitar pèrdues en el subministrament de l’aigua.

Martínez, per la seva banda, va donar a conèixer com porta a terme Fisersa la gestió integral de l’aigua, des de la seva captació fins que retorna al medi natural. Va destacar que l’objectiu de desenvolupament és garantir la sostenibilitat i una gestió eficaç de l’aigua i el sanejament per a totes les persones, i va assenyalar que el canvi climàtic comporta riscos hídrics com ara l’increment de la temperatura i la disminució de la pluja, així com un augment de la intensitat d’aquesta.

El gerent de Fisersa va comentar que les dues fonts de captació d’aigua a l’Alt Empordà són els pous i el pantà de Darnius, i va lamentar que els aqüífers «tenen un estat dolent en un 85%».

L’embassament de Darnius i Boadella, per la seva banda, subministra aigua per a 123.000 dels 143.000 habitants de la comarca, en total 9 hectòmetres cúbics l’any. Lluís Martínez va posar sobre la taula que només un 22% de l’aigua del pantà es destina a abastament urbà, mentre que l’agricultura se n’emporta un 58%, segons dades dels anys 2020 i 2021. Per tant, cal actuar i invertir en la millora dels sistemes de reg i en propostes i actuacions d’estalvi en el sector agrícola, dotant-lo dels recursos necessaris. La darrera campanya de reg ha comportat que actualment només quedin 10 hm3 al pantà, dels 17 hm3 que hi havia al juny, però assenyala que, segons l’ACA, són suficients per garantir el subministrament d’aigua de boca fins a l’estiu vinent.