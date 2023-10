L'exmembre de La Trinca i productor televisiu Josep Maria Mainat s'estrena juntament amb el seu fill Pol Mainat al món de la gastronomia amb el restaurant El Magnífic, que ha obert les portes a la localitat d'Empuriabrava.

El Magnífic està concebut com a "espai gastronòmic" on la cuina catalana clàssica va de la mà de filigranes i tècniques d'avantguarda, i on la qualitat de cadascun dels productes utilitzats els converteix en els grans protagonistes.

"Sempre ens ha agradat cuinar i sortir a menjar bé -confessa Pol Mainat-. A la família hem tingut molta cultura gastronòmica, la meva mare cuinava magníficament i per això hem volgut iniciar aquesta aventura".

Per a la seva estrena, els Mainat han triat un local a Empuriabrava, perquè se senten "molt de l'Empordà" i l'espai té capacitat per allotjar 45 comensals i set més a l'anomenada 'Barra dels 7 Magnífics', situada davant dels fogons, on menjar unes ostres nº 3, assaborir exquisit caviar Beluga, el millor pernil ibèric de gla o finalitzar un àpat amb uns formatges artesans.

"M'encarrego jo mateix d'anar a buscar el millor producte. Invertim molt de temps en això, buscant l'excel·lència; i m'he adonat que és un no parar: buscar, investigar, provar, fins que trobes el que volem oferir a El Magnífic", apunta Pol Mainat.

"Som creatius de televisió, i això també es nota al nostre restaurant i en allò que volem oferir", afegeix Josep Maria Mainat, que expressa la voluntat de "transformar l'escena culinària local amb una proposta única a la zona, un lloc de trobada per als que volen menjar bé i gaudir del luxe gastronòmic".

Els Mainat s'han envoltat d'un equip jove liderat pel xef Aniol Pararols, format a El Celler de Can Roca, que s'encarrega de transformar les primeres matèries en plats com els ous fregits del Pol i l'Aniol, amb tòfona i caviar; o les coliflors amb beixamel, oli de tòfona, xips d'all torrat i cansalada.

El carpaccio d'alvocat amb caviar, salsa 'mole' i gelat de guacamole; el ceviche de gambes amb gambots, gelat de quicos, moniato i llet de tigre; o el rap a la planxa amb salsa beurre blanca, olivada i verdures són d'altres de les propostes del restaurant.

Pel que fa a les carns, proveïdes per Carns Roca, una de les carnisseries més antigues de Catalunya, amb més de 200 anys d'història, sobresurt l'steak tàrtar d'angus o el pollastre amb gambes i salsa americana, castanya i gelée d'orellanes.