La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de fer tocaments sexuals a la seva filla de quatre anys a l'Escala. Les acusacions li demanen fins a 9 anys de presó i el fan responsable d'un delicte d'abusos sexuals, i també asseguren que li va fer veure vídeos pornogràfics a la nena, tot plegat quan la mare no era a casa. Els fets haurien tingut lloc el 2017, tot i que la víctima no ha pogut determinar en cap moment del procediment quant de temps van durar. Segons la fiscal, com a mínim haurien ocorregut dues vegades.

La víctima va explicar els fets a porta tancada, però ha transcendit que ha relatat que el seu pare li hauria demanat que li toqués els genitals i que ell li va fer tocaments a ella. Segons les acusacions, els fets es van destapar durant el procés de divorci dels pares de la víctima. Durant una exploració per part d’un psicòleg per determinar la custòdia de la menor, la nena va exterioritzar conductes d’abusos que van alertar el professional, motiu pel qual va posar-los en coneixement de les autoritats judicials.

Condemna per intent d’homicidi

Per la seva banda, l’acusat ha negat els fets de forma concisa contestant «no» a totes les preguntes que li feia el seu advocat (l’únic a qui ha contestat) relacionades amb presumptes abusos. En canvi, sí que ha explicat que ha estat diagnosticat amb diversos trastorns mentals, i que acudeix a un centre de desintoxicació per la seva dependència a diverses drogues. El processat va ser condemnat per l’Audiència de Girona per intentar calar foc a la seva filla i la dona mentre dormien. La sentència va determinar que l’acusat no estava en possessió de les seves capacitats mentals, i va ser condemnat a fer tractaments de deshabituació de les drogues. Amb tot, l’informe per determinar la imputabilitat de l’acusat va concloure que no es pot determinar l’estat psíquic de l’acusat en el moment dels fets, però que les seves patologies no justifiquen la perpetració dels abusos.

Les acusacions entenen que la víctima ha pogut patir seqüeles psicològiques no només per culpa de l’intent d’homicidi, sinó també pels abusos presumptament patits. PEr això demanen que se la indemnitzi amb 10.000 euros.

La nena ha arribat a explicar els fets almenys en cinc ocasions, i tots els psicòlegs que li van fer una exploració han coincidit en descriure el relat de coherent i ben construït tot i la seva edat. Una de les terapeutes va explicar que feien teràpia amb l’ajuda de ninots, i que la menor només es referia als abusos quan escollia jugar amb uns ninots concrets, als quals associava amb els seus records.

La defensa demana, en primer lloc, l’absolució, però en cas de condemna vol que se li apliqui o bé una eximent completa per alteració mental o una d’incompleta entenent que estava sota l’efecte de substàncies tòxiques, ja que entén que el seu historial és determinant en la perpetració dels fets. En cas que tampoc es reconegui cap d’aquests extrems, sol·licita una atenuant molt qualificada per l’efecte de les drogues.