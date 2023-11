Aquest diumenge al matí s'ha celebrat una nova edició de la Cursa de la Dona a Figueres, la 8a des que va néixer el 2016. La marxa solidària, organitzada pel Grup Iris, ha seguit el recorregut clàssic de 5 quilòmetres. Enguany s'ha superat la xifra de participants de l'any passat, arribant a més de 4.400.

La recaptació derivada de les inscripcions i les donacions es destina a la lluita contra el càncer de mama, per dues vies diferents: teràpies i tallers per les afectades i donacions a investigadors i hospitals.

La prova ha tingut inici a les deu del matí, al carrer Nou a l'altura de la Font Lluminosa. Les participants han recorregut el carrer fins al final i han tornat pel carrer Sant Pau. En la segona meitat del trajecte, s'ha vorejat la Rambla per passar per la pujada del Castell i tornar a la plaça Catalunya tot passant per la plaça de l'Ajuntament.

La presidenta del Grup Iris, Lídia Albert, ha valorat molt positivament la jornada. "Estem molt, molt contentes, no és fàcil que això rutlli", ha explicat, a més d'agrair la tasca del voluntariat i les diverses associacions i establiments figuerencs que els han donat suport, com la penya Almogàvers o la botiga Valosport.

Albert, com l'any passat, ha remarcat la sort que han tornat a tenir amb el temps: "És fantàstic, cada any tenim sol: és com si algú ens volgués donar suport des d'on sigui". La presidenta de l'associació ha destacat la importància de la cursa com a "motor econòmic" de la tasca del grup, i ha admès que si no fos pel recaptament d'aquesta jornada, cap de les teràpies que duen a terme avui es podrien mantenir econòmicament: "seguiríem sent aquelles quatre dones que ens trobàvem per fer-nos costat".

Per la seva banda Pere Montserrat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres ha valorat la Cursa de la Dona com "un dels esdeveniments esportius més importants de l'any a la ciutat". Montserrat també ha volgut destacar l'àmbit social de l'activitat i ha dit que "és una d'aquelles jornades que fan ciutat i que contribueixen a l'orgull de ser de Figueres".

"La Cursa de la Dona és el nostre motor econòmic, sense ella no podriem fer gairebé res del que fem avui" Lídia Albert

La cursa no ve sola

Com és habitual a cada Cursa de la Dona de Figueres, la marxa no ha estat l'única activitat del matí. La cursa ha vingut acompanyada d'una batucada a càrrec del grup de percussió de Sils Xivarri, que aquest any ha substituït al grup Tramuntakada. Al final de la cursa, a la Plaça Catalunya, s'ha organitzat la tradicional classe de zumba per totes aquelles que encara no volien tornar a casa.

La novetat d'aquesta edició ha sigut un espai lúdic ubicat a la part coberta de la plaça Catalunya, amb diversos jocs destinats a fer l'entorn més amè pels nens i nenes.

Possible canvi de data

És probable que la d'enguany sigui la darrera edició de la Cursa de la Dona en celebrar-se el primer cap de setmana de novembre. L'organització està treballant per portar la prova a un altre mes de l'any, per tal de no coincidir amb altres marxes solidàries similars que també se celebren a la tardor. "No ens volem fer nosa amb altres curses solidàries com la nostra: hem de sumar, no dividir", ha declarat. El grup i l'Ajuntament es reuniran en el futur per tal de tractar el possible canvi de data.