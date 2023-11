L'Ajuntament de Roses va aprovar ahir el pressupost per al 2024 que és en global un 14,18% superior al 2023. En inversions l'increment és del 29%. Una part, 435.000 euros, es destinaran a la redacció de projectes com el Mercat Cobert, el Front de Mar o la construcció d'aparcaments soterrats. Un dels elements destacats és la puja de la despesa per l'increment de costos. Suma 39.770.000 euros, un 14% més que el 2023. S'incrementen partides com la del socorrisme a les platges per ampliar la temporada i la despesa pel servei de recollida de deixalles.

El pressupost, integrant les tres societats municipals (Proder -Piscina Municipal-, Rosersa i Port de Roses) ascendeix a 45.451.930 euros. Per la seva banda, la previsió d’ingressos és de 42.063.000 milions d’euros. El pressupost manté criteris "d'estabilitat" i es manté l'endeutament zero assolit el desembre de 2021. Roses assoleix l'endeutament zero La regidora d’Economia i Hisenda de Roses, Joana Pérez, ha manifestat que el pressupost 2024 ha estat creat "dotant de més recursos aquelles partides que hem pogut observar que eren les més necessitades i calia reforçar-les, com són els casos d’Infraestructures i Serveis amb un 18,6% d’augment, Benestar Social amb un 5,7%, Medi Ambient amb un 21,74, Gent gran amb un 36,70%, o Turisme amb un 8%". Amb relació a la redacció de projectes futurs, la regidora Joana Pérez constata que es vol avançar per tenir a punt els estudis i avantprojectes necessaris per aprovar i licitar diferents obres. Inversions Les inversions seran de 2.293.000 euros, 316.000 provinents de subvencions. Es destina una part important a la redacció dels projectes o avantprojectes. 525.100 € es destinaran a la reposició i millora d’equipaments municipals (instal·lacions esportives, centres escolars, biblioteca, CAR Jove, cementiri...), on la inversió més destacada és la destinada a la renovació del pati de butaques del Teatre Municipal, amb un pressupost de 304.500 €. La resta d’inversions: Millores urbanes a finques municipals i al jardí d’accés al Castrum (124.500 €)

Millores en vies públiques (76.000 €)

Reposició i millora dels serveis d’aigua i clavegueram (150.000 €)

Actuacions de medi ambient i platges com la instal·lació de passeres, teles antierosió, baranes d’accés al mar, cadires amfíbies, illes contenidors Parc Natural de Cap de Creus...(135.000 €). Projectes de futur Pel que fa a la redacció de projectes que s’encarregaran el pròxim 2024 i als quals es destinaran 435.500 €: Avantprojecte del Mercat Cobert

Projecte de Front de Mar

Aparcaments soterrats (UA4, Illa d’Ítaca i plaça Frederic Rahola)

Vial Mas Matas MP44, de l’accés a Roses

Millores a la plaça del Rei i a la carretera de Canyelles, del camí d’accés a Falconera, del fossat de la muralla medieval de la Ciutadella, o l’actualització del projecte d’Escola de Música, entre d’altres. Entre les principals actuacions a què responen els increments del pressupost, destaquen les partides destinades als serveis de recollida i tractament de residus, neteja viària i de platges, impost de deposició de residus a l’abocador i taxa de tractament de residus, amb un augment de quasi un 30% respecte a 2023 i que, el pròxim 2024, pujaran fins als 8,3 MEUR amb motiu de la pujada dels costos i a les millores que el consistori vol implementar amb el nou contracte del servei. El socorrisme a les platges puja un 28,5% perquè s'amplia el període de funcionament. Serà operatiu a partir del 10 de juny fins al 30 de setembre. És una mesura que van demanar els empresaris de la població per la presència cada vegada major de turisme en aquests mesos. La partida per fer front a urgències socials pujarà un 30%. Roses amplia el servei de socorrisme a les platges fins al 26 de setembre Societats municipals L’import dels pressupostos de les societats municipals ascendeix a 6.136.310 € (un 8,76% superior a 2023 . Destaquen les inversions, en el cas de Port de Roses, al projecte d’estabilització de la Planta de la Punta i l’adquisició d’injectors de clor al circuit d’aigua. En el cas de Proder (Piscina Municipal), la compra de noves bicicletes d'spinning amb sistema de gamificació i pantalles, així com la renovació de sauna i bombes. Per últim, Rosersa dedicarà el seu apartat d’inversions a la compra d’una retroexcavadora per a la secció de construcció i d’una segadora per a la de jardineria.