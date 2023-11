Castelló d'Empúries rehabilitarà el ‘Centro’ per 150.000 euros. Aquesta ha estat una de les propostes guanyadores dels pressupost participatiu del 2024.

Després de tancar-se el període de votació l’1 de novembre passat, les propostes Arranjar els lavabos de l’Escola Ruiz Amado i la Rehabilitació del ‘Centro’ (fase inicial)’, han estat els projectes que han rebut més suport popular, amb un total de 206 i 198 vots respectivament. En el primer cas, l’actuació ascendeix fins als 75.000 euros, i en el cas de la fase inicial del ‘Centro’, fins als 150.000 euros.

Anna Massot, alcaldessa i regidora de Participació Ciutadana, constata que «estem molt contents que la participació es mantingui i, fins i tot, hagi augmentat respecte a l’any passat; ara caldrà treballar per a fer realitat les propostes guanyadores. Donem les gràcies, una vegada més, a tots els veïns i veïnes per la seva implicació en aquest procés participatiu». Així mateix, Massot afegeix que «atès que les dues primeres propostes no sumen els 250.000 euros assignats al Pressupost Participatiu, la partida restant (uns 25.000 euros) la destinarem al ‘Centro’, ja que l’equipament requerirà més inversions en el futur».

18 propostes finalistes

Del 16 d’octubre a l’1 de novembre, els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi podien votar un màxim de tres projectes entre les 18 propostes finalistes. Així, fins a 752 persones -el que representa un 7,18% de participació- van fer arribar les seves votacions a través del web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o als diferents punts de votació telemàtica distribuïts al municipi, on van emetre un total de 2.028 vots. (Cada persona podia emetre fins a tres vots).

Entre les propostes finalistes destacaven: Arranjar un tram del carrer Muralla; arreglar el parc infantil de Castelló Nou; habilitar més punts de wifi gratuïts al municipi; o transformar el Rec del Molí —tram de la muralla fins al museu de la farinera— en un passeig per a vianants. També es plantejaven projectes com incrementar els punts de recàrrega elèctrica per a vehicles; la creació d’una comunitat energètica municipal; substituir els plataners de les zones enjardinades, ja que provoquen excessiva despesa, brutícia i incidents; habilitar un espai com a centre recreatiu per a joves; ampliar i arranjar les voreres fent-les accessibles per a cotxets i cadires de rodes; i instal·lar dos pipicans, un a Castelló i l’altre a Empuriabrava.

Així, respecte a l’anterior convocatòria, enguany en la fase final de votació la participació ciutadana ha augmentat; passant del 6,33 al 7,18%. Durant el període de presentació de propostes, els veïns i veïnes van fer arribar 625 projectes al consistori.