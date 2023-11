La UGT denuncia que aquest diumenge dos treballadors de la presó del Puig de les Basses de Figueres van ser agredits per un intern "agressiu i amb antecedents" en altres centres. Segons relaten en un comunicat, cap al migdia "l'intern va fer sortir pels aires el cap d'unitat de servei interior (CUSI) del mòdul i va colpejar i mossegar un altre company que entrava al departament". Tots dos ferits van haver d'anar a la mútua per les lesions causades. El sindicat assegura que l'intern, a presó des del 2021, ha passat per sis centres diferents i que durant 36 mesos han estat en departaments especials per la seva "perillositat" i "inadaptació manifesta".

Des d'UGT asseguren que "un cop més, s'evidencia com les mesures que aplica l'administració no eviten aquestes situacions i més quan l'agressió s'ha produït únicament a dos companys dins del mòdul". En aquest sentit, recorden que des de fa temps UGT Presons del Puig de les Basses reclama un augment de plantilla perquè consideren que amb més personal les situacions violentes es podrien controlar millor. Reclamen, també, que "s'apliqui el reglament penitenciari en tota la seva extensió i amb la contundència que mereixen les agressions a companys". Finalment, el sindicat reclama a l'administració que es presenti com a demandant davant dels jutjats per demanar la responsabilitat penal a l'agressor per a les lesions causades i que "d'una vegada per totes, es considerin els treballadors i treballadores agents de l'autoritat perquè aquest tipus d'accions siguin mereixedores d'una pena proporcional al dany causat".