L'Audiència de Girona ha hagut de suspendre per segon cop el judici per la violació d'una dona de 95 anys a Figueres el gener de l'any passat. El tribunal de la secció tercera, encarregat de jutjar la causa, ha optat per posposar-la després de constatar que tres testimonis no s'han presentat tot i haver estat degudament citats. Mig any enrere ja van haver de suspendre'l per la incompareixença de dos testimonis. Per això, ara el tribunal ha decidit imposar-los una multa de 200 euros i farà investigar al jutjat d'instrucció si poden haver comès un delicte d'obstrucció a la justícia. La vista s'havia de celebrar avui i hi havia múltiples testimonis, perits i Mossos d'Esquadra citats. Està previst que el nou intent per jutjar el cas es faci el març vinent.

L'acusat ha estat des del 4 de febrer en presó provisional. El fiscal del cas ha demanat al tribunal que es mantingui la seva situació de presó fins que se celebri el judici al·legant risc de fuga. La seva defensa, en canvi, assegura que ha demostrat que té prou arrelament, i per això sol·licita que se'l posi en llibertat fins a la data de judici.

Els fets van tenir lloc el 21 de gener de l’any passat cap a dos quarts de dotze. Segons recull la fiscalia, l’acusat va accedir il·lícitament a la casa a través de la terrassa per una porta corredissa. La víctima tenia 95 anys, vivia sola i pateix un deteriorament cognitiu «important», segons assegura l’acusació pública. Llavors va abordar-la dins una habitació i va agredir-la sexualment provocant-li diverses lesions vaginals que han requerit una intervenció quirúrgica. A més, la víctima té seqüeles psicològiques compatibles amb una síndrome d’estrès posttraumàtic. Actualment la víctima ja ha mort.

Més de 13 anys de presó

La fiscalia demana pel processat, 13 anys i 9 mesos de presó per l’agressió sexual, per violació de domicili i per provocar-li lesions. Quan compleixi la tercera part de la pena, vol que se l’expulsi del país i que no pugui tornar fins al cap de 10 anys. També demana que no pugui treballar en feines que impliquin contacte amb menors d’edat durant 17 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, sol·licita que l’indemnitzi amb 30.000 euros per danys morals.

La seva defensa indica que l’acusat va confessar els fets davant les autoritats, i que en el moment que va tenir lloc l’agressió sexual estava intoxicat pel consum de cànnabis, cocaïna i alcohol, i que, per tant, tenia les seves capacitats minvades. Per això, en primer lloc, demana l’absolució, però alternativament proposa que se li apliqui o bé una eximent completa o incompleta per alteració mental, o si no, una atenuant per addicció a substàncies estupefaents.