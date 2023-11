Els Mossos d'Esquadra de la Jonquera han detingut tres persones i n'han denunciades dues més per robar cablejat telefònic de coure el mes d'octubre a la zona de Sant Climent Sescebes i Mollet de Peralada.

El dia dels fets, el 31 d'octubre, van arrestar a dues presumptes autores del furt. Concretament, els policies van localitzar per la zona on s'havia perpetrat el cop un vehicle carregat de 155 retalls de cablejat telefònic de diferents mides i dos cables d’uns 30 metres. Per aquest motiu, van arrestar dues dones que estaven al costat del vehicle. Aquestes tenen 22 i 23 anys i fins llavors cap antecedent policials. A pocs metres dels vehicles els agents van trobar dues cisalles, una destral, tres guants de treball i una escala al costat d’un pal de telefonia.

Els agents van seguir indagant perquè a la zona hi havia més vehicles que podien estar implicats en els fets. Finalment, els Mossos de la comissaria de Figueres van poder identificar i denunciar 13 de novembre a un home de 46 anys i una dona de 38 anys pels mateixos fets. Ambdós tenen antecedents policials. L'endemà van detenir també un home de 43 anys, que també comptava amb antecedents. L’arrestat va quedar en llibertat després de declarar a comissaria a l’espera que el jutjat coneixedor de la causa el citi.

Des dels Mossos d'Esquadra destaquen que el perjudici causat pels lladres ascendeix a 13.732 euros. Aquí s'hi suma el valor del cable sostret que puja a 7137,9 euros i la mà d’obra per fer la reparació, que ascendeix als 6.595 euros.