Pescadors de Roses Planta Envasat SL, l’empresa mixta de la Confraria de Pescadors de Roses i la mercantil Peixos Gotanegra SL, ha enviat per primer cop als Estats Units un dels seus productes, carpaccio de pop de roca.

Els clients americans, que van tastar producte de Roses a un restaurant de Madrid, inicialment van fer una comanda de carpaccio de gamba vermella, però els requisits per a l’exportació han fet que fins d'aquí a uns mesos no sigui possible.

Pere Gotanegra és gerent de Pescadors de Roses i propietari de Peixos Gotanegra. La família també és propietària de diversos restaurants. Gotanegra explica que va ser al de Madrid on hi ha el seu gendre, el cuiner Rafa Zafra d’on van sorgir els contactes. Explica que la trajectòria del Zafra ha fet que «hem anat coneguent restauradors de tot Europa i d’altres indrets». Un dels clients habituals és el cuiner Jose Andrés a través del qual també han tingut contactes amb persones dels Estats Units. «Fa dos mesos van anar-hi uns distribuïdors americans, van gaudir menjant i ens van demanar si hi havia possibilitat d’exportar el carpaccio de gamba als Estats Units».

«Ens hem trobat amb problemes per aquest producte perquè falten molts controls, i els vam dir que ara no, que al gener-febrer sí, però que podíem enviar el carpaccio de pop», diu Gotanegra perquè amb aquest producte es van trobar que era senzill.

De Roses, a Chicago

Des de Roses ja es va enviar fa dues setmanes un palet de carpaccio de pop de Roca a un distribuïdor de Chicago i ja els han ampliat la comanda i estan preparats per tornar-ne a enviar.

Els pescadors de Roses disposaven d’una planta de filetejat de peix al Port que estava gairebé aturada. Al voltant del 2010 es van associar amb Peixos Gotanegra per tirar-la endavant. L’objectiu va ser potenciar les espècies locals i donar sortida a tot el peix que es pesca a Roses. Distribueixen peix fresc i congelat, i elaboren producte: sopa de peix, fumet de peix, pota de pop pasteuritzada, carpaccio de gamba vermella, el de gamba blanca, el carpaccio de pop i el d’escamarlà. Es tracta de productes de molta qualitat.

El carpaccio s’està venent actualment bàsicament a tot Espanya a punts com el País Valencià, Balears o arreu de Catalunya.

Esperen poder exportar el de gamba als Estats Units. Remarca que és una espècie de gamba que es pesca a la costa catalana. «Quan arribes a Tarragona cap avall ja no n’hi ha i només en trobes a Almeria i prou», diu Gotanegra, que assegura que és un producte «espectacular».

Una de les característiques de Pescadors de Roses és que obtenen el producte directament de la Llotja. Aprofiten les èpoques que la gamba és petita i cau el preu. L’aprofiten i a més estabilitzen el preu, diu Gotanegra.

El peix de Roses, al mercat

El resultat és que des del port rosinc es venen a l’hostaleria o a comerços productes de primera qualitat que es pesquen i arriben a la llotja de Roses. A la planta amb una plantilla d’una cinquantena de persones es treballa per l’elaboració del fumet o els carpaccios. Gotanegra constata que esperen continuar creixent i buscant els mercats adequats per als productes.