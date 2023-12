L’Ajuntament de l’Escala va aprovar dilluns permetre la venda mitjançant subhasta pública de la casa de Can Ramis per tal d’adquirir altres finques que es consideren de més interès per al relat cultural i patrimonial de la població. Tindria un preu de sortida fixat per taxació en 358 mil euros. L’oposició, excepte en Comú Podem, va criticar la decisió. ERCno ho considera «moral» perquè es va comprar amb el compromís de catalogar tota l’obra conservada del pintor i habilitar un espai expositiu al seu interior. La resta van recordar el seu valor històric i per al municipi.

Can Ramis està al número 36 del carrer Perxel. Hi visqué el pintor Rafel Ramis (1912-1991). El 1999 va passar a ser de titularitat municipal. Però es va acordar amb la vídua habilitar un espai per a l’obra que seria catalogada. El regidor de Cultura, Martí Guinart, va explicar durant la sessió plenària que amb la venda es comprometen a promocionar pel poble l’adquisició de finques «que siguin realment significatives pel relat cultural i patrimonial del nostre poble». Treballen en accions amb «Can Bordes que està en procés de ser declarat Bé Cultural d’InterèsNacional, Santa Margarida i el seu entorn, amb un potencial arqueològic de primera magnitud», o també « hi ha l’església de Sant Vicens de les Corts, els terrenys a l’entorn de les muralles de Sant Martí d‘Empúries, hi ha Can Maranges, que tots coneixem també, i altres finques que des d’un punt de vista d’interès arquitectònic, històric i cultural, són molt més aprofitables i més elegibles a l’hora de rebre subvencions». A més, va defensar que consideren que «el que hem de posar en valor de Rafel Ramis no és la finca on va viure, sinó la seva obra pictòrica que està perfectament catalogada i protegida al Museu de l’Anxova i la Sal», i va recordar que s’han fet diverses exposicions «des que es va adquirir aquest compromís». A subhasta El govern té la decisió clara i tirarà endavant la subhasta. Però la decisió va ser fortament criticada per l’oposició. Etna Estrems, d’ERC, va manifestar que «intentarem fer el possible perquè això es pugui revertir» per considerar que «no és moral», tot i ser legal. Des de Gent del Poble, Xavier Ballesta, va dir que s’han comprat immobles com l’Alfolí de la Sal, la muntanya de Vilanera, el mas Vilanera, els terrenys militars o la casa de la Palmera, entre altres, però vendre Can Ramis «potser té poc valor per l’equip de govern socialista, però és un valor molt escalenc» i va demanar que s’ho repensin. Eva Trias d’Alternativa per l’Escala, va posar en dubte el valor de la taxació perquè figurava de l’octubre de 2022, tot i que posteriorment el govern va dir que era recent. Finalment des de Junts, Jordi Roura, va exposar que «forma part del patrimoni cultural de l’Escala, que la casa de Can Ramis està a l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya», i va afegir que «no puc estar d’acord a vendre patrimoni i vendre històric». Albert Pons d’en Comú Podem es va abstenir i va demanar algun gest per obtenir habitatge d’emergència o lloguer social.