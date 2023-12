Furten la cartera a un home amb el mètode de la taca a Figueres

Els Mossos d'Esquadra busquen dos lladres que van cometre un furt amb el mètode de la taca a Figueres.

Els fets van succeir cap a dos quarts de dotze del migdia del dia 20 de novembre quan la víctima es trobava al carrer Nord de la ciutat.

Se li va apropar una dona que li havia dit que tenia una taca a la roba i al mateix temps, un home també es va acostar per ajudar-lo.

En aquell moment, li van robar la cartera i van fugir. Els dos implicats eren de mitjana edat i parlaven en castellà quan van intentar "netejar" la taca de la víctima.

Una taca que van fer, segons va comprovar la policia, amb mostassa. Sovint aquest tipus de furters porten el pot al cim i taquen la víctima.

Com funciona el furt?

Aquesta tipologia de furt sovint consisteix a seleccionar a persones d'edat avançada que a final de mes retiren del banc els diners que han cobrat de la pensió. Un cop els tenen seleccionats, els taquen amb un líquid i tot seguit s'ofereixen a ajudar-los. Els expliquen que els hi han llençat el líquid des d'algun pis i s'aprofiten del desconcert de les víctimes per sostreure els diners. En alguns casos, aquests furts acabaven sent violents per la resistència de les víctimes però en el cas de Figueres això no va ser així.