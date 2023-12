Renfe ha adjudicat per 250.000 euros les obres per a la creació i posada en marxa a Portbou del primer Centre de Competències Digitals (CCD) de Catalunya. L’objectiu és la investigació, desenvolulpament i desplegament de tecnologies emergents en el sector ferroviari com el 5G o el blockchain. S’espera que arranqui amb deu treballadors. A més, s’han produït els primers contactes amb centres educatius de la comarca per fomentar la formació de joves especialitzats en el sector tecnològic.

El centre s’especialitzarà en Quality Assurance and Testing (QA&T); és a dir, en processos de prevenció, verificació i detecció de la qualitat de les solucions tecnològiques emergents en el sector ferroviari. Serà el primer d’aquestes característiques a Catalunya. Els Centres de Competències Digitals (CCD) de Renfe són un dels punts clau de la transformació digital de l’empresa, dins del pla de Deslocalització de Recursos del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible Permeten crear llocs de treball especialitzats en noves tecnologies i, d’aquesta manera, molts joves trobin feina a les zones on viuen. Foment d'ocupació Són una referència en el foment d’ocupació jove qualificada, segons Renfe, amb especial atenció a la primera feina i a l’impuls del talent femení. Logirail - responsable de la gestió dels CCD de Renfe- ha iniciat els contactes amb diverses institucions educatives i formatives de Figueres, com l’Institut Cendrassos amb el qual asseguren que hi ha hagut bona sintonia, per tal d’apropar la iniciativa als joves que estiguin definint el seu futur professional i mostrar-los que no és necessari sortir de la comarca per treballar en el sector tecnològic. Els nous Centres fan de nexe entre centres de formació, petites i mitjanes empreses, i institucions. Renfe vol instal·lar a Portbou el primer centre de la companyia a Catalunya per promoure l'ús de tecnologies digitals La ubicació d’un nou centre a Portbou, a més de reforçar la deslocalització i internalització de càrregues de treball per part de Renfe, segueix la línia d’ubicar aquests CCD en enclavaments de gran història ferroviària. Des de 2021, Renfe ha creat sis Centres de Competències Digitals que remarquen que han permès generar ocupació de qualitat a les poblacions on s’hi han instal·lat: Alcázar de San Juan (Ciudad Real), especialitzat en robòtica i IA; Terol, centrat en el manteniment d’infraestructures; Miranda de Ebro (Burgos), dedicat a la gestió d’aplicacions; Monforte de Lemos, especialitzat en solucions de ciberseguretat; i els centres de Linares i Mèrida, específics per a l’atenció al client. Generen uns 400 llocs de treball. El de Portbou engegarà amb una plantilla d’unes deu persones. Gael Rodriguez: "Aquest és el primer pas perquè Portbou torni a ser la referència del ferrocarril a casa nostra"