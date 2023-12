L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, considera que caldria apostar per rebre creuers petits o grans iots, en comptes dels grans creuers. Considera que aquest tipus de turisme és més beneficiós i, a més, no caldria grans infraestructures per adaptar el port. A Roses aquesta temporada hi han arribat creuers petits que han atracat al port, però que han portat menys passatge. Aquest han atracat quatre vaixells, dos menys dels previstos que es van suspendre pel mal temps.

«Cada espai ha de tenir el seu model, i el gran iot és un model que ens va bé i apostarem per aquí». Ho deia l’alcalde, en una entrevista a la televisió local, Empordà Televisió. S'estima que cada passatger de creuer que desembarca a Palamós o Roses gasta una mitjana de 90 euros Els resultats d’aquesta temporada han estat tres escales menys que l’any passat i més d’un miler de passatgers menys. S’han situat en tres-cents. L’alcalde en la conversa planteja diferents punts que s’han de tenir en compte per apostar pel petit creuer. Una dels arguments és que es tracta un turisme d’una posició econòmica alta. «Una cosa curiosa és que no porten el braçalet (tot inclòs)» i això és considera positiu perquè una part opta per quedar-se a la població i, a més consumeix en restaurants o compres. Roses engega els tràmits per ampliar el dic del port i acollir-hi creuers turístics D’altra banda, constata que per les dimensions dels creuers poden atracar al moll amb les facilitats que això comporta. El municipi té sobre la taula des de fa anys la possibilitat de crear un nou braç que permeti atracar els grans vaixells. Una infraestructura costosa L’alcalde planteja que la proposta és econòmicament alta perquè potser no és necessari. Remarca que Palamós ja té grans creuers i que Roses apostaria per un altre tipus de vaixells, més petits. «Hem tingut reunions i anirem per aquí», deia l’alcalde. «Hem constatat que solen baixar poques persones, però amb el petit creuer, són persones que baixen i solen fer consums», manifesta Josep Maria Martínez. Els principals turistes de creuer han estat nord-americans, seguit de francesos, suïssos i canadencs. Palamós ha rebut 52.000 passatgers amb 49 escales.