La DO Empordà ha celebrat la seva festa anual a l'auditori dels Caputxins de Figueres amb la mirada posada sobre els efectes de l'escalfament global del planeta a les seves vinyes. L'acte també ha servit per a lliurar els premis de reconeixement a la trajectòria de persones i iniciatives que donen impuls als vins i l'enoturisme empordanès. La fira Arrels del Vi que se celebra des de fa anys a Sant Martí d'Empúries ha rebut el guardó Lledoner d'Or. Un dels seus promotors, Dominic Abernethy, ha recollit la distinció de mans de Carme Casacuberta, presidenta del Consell Regulador, Manel Rodríguez Plana, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres.

El Bacus d'Empordà ha recaigut en Xavier Albertí, qui ha estat membre de la junta i president de la DO Empordà en el transcurs dels darrers disset anys. Albertí, empresari i propietari del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops ha rebut l'escultura per part del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Els dos guardonats han fet especial referència a la "feina incansable" dels seus respectius equips, fins al punt que l'expresident ha fet pujar a l'escenari a Antoni Roig, del celler Mas Llunes, fins fa poc cap de la comissió tècnica de la DO.

El 50% de les vinyes ja són ecològiques

El conseller Mascort ha assegurat que el vi català "segurament és el millor producte per explicar-nos com a país". També ha parlat sobre la sequera i el canvi climàtic que ens afecta, posant com a exemple el sector vitivinícola com una bona eina "per explicar com ens hi hem d'adaptar, ja que el 50 % de les vinyes ja són ecològiques".

La presidenta de la DO, Carme Casacuberta, ha expressat "la preocupació" de tots els cellers pels efectes de l'escalfament global i la seva repercussió per a viticultura. Un aspecte que ha estat tractat, abans del lliurament dels premis, amb dues ponències presentades pel meteoròleg Francesc Mauri, el qual ha defensat la necessitat de donar un gran impuls a les energies renovables, i l'arqueòloga i sommelier Romina Ribera, de de Glops d'història, qui ha parlat de l'evolució de la vinya i la verema empordanesa a través del temps, proposant un tast de vins de parcel·la d'anyades diferents dels cellers Vinyes d'Olivardots de Capmany i Roig Parals de Mollet de Peralada. l tast de vins ha comptat amb la col·laboració dels alumnes del cicle formatiu d'hostaleria de l'institut Olivar Gran.