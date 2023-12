Ajuntament de Figueres va anunciar, aquest passat estiu, que sancionaria les empreses i particulars que fessin un ús abusiu de la xarxa pública d'aigua. La mesura tenia com a objecte combatre el malbaratament d'aquest recurs, especialment en temps d'escassetat hídrica per falta de pluges. A l'hora de la veritat, però, aquestes sancions no s'han pogut aplicar perquè, segons explica el govern municipal, el Pla de sequera municipal es va aprovar amb retard, la qual cosa ha impedit poder sancionar els infractors detectats per l'empresa Fisersa.

Aquest dijous, el ple ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera i s'aplica durant els períodes de declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Figueres se subministra a través del pantà de Darnius i Boadella. El portaveu del PSC, Pere Casellas, ha tornat a reclamar les dades sobre les incidències que hi ha hagut fins ara en els excessos de consum. L'Ordenança estableix les mesures d'estalvi i les restriccions aplicables en el consum de l'aigua de la xarxa pública i, si s'arribés a la situació d'emergència excepcional, l'Ajuntament podria "ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d'aigua, sigui establint franges horàries o bé de manera continuada, sigui en tota la xarxa o bé en sectors de la mateixa", a més "d'adoptar les mesures necessàries i adequades, determinant dotacions limitants a la destinació per a cada tipologia d'ús que depengui de la xarxa, reduccions de pressió o de subministrament de cabals o talls de subministrament temporitzats, donant-ne comunicació de manera immediata al Ple". Tanmateix, l'Ordenança permet aplicar un règim de sancions per a les infraccions, amb els respectius imports econòmics, que s'han classificat en lleus: fins a 750 euros; greus: de 751 fins a 1.500 euros i molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros. Les infraccions Son infraccions lleus, les accions u omissions que vulnerin les mesures que hagin acordat la limitació o la prohibició en l’ús d’aigua potable següents: Omplir o reomplir piscines d’una superfície menor de 10 metres quadrats.

Regar jardins, zones verdes i horts, d’una superfície menor de 200 metres quadrats.

Rentar vehicles o barques fora d’establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.

Utilitzar l’aigua per l’eliminació de pols i partícules en suspensió.

Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua d’una superfície menor de 10 metres quadrats.

Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.

Incomplir les limitacions que apliquen a granges.

El consum excessiu d’aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic.

El consum excessiu d’aigua potable de xarxa en cas d’estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.

Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti únicament l’escomesa.

Qualsevol altre acció que suposi l’incompliment de les limitacions fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.

Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos. Són infraccions greus: Omplir o reomplir piscines d’una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

Regar jardins, zones verdes, i horts, d’una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.

Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua.

Omplir estanys, bases, llacs i cursos d’aigua artificials d’una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.

El consum excessiu d’aigua potable de xarxa en cas d’estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat

Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti a la xarxa de distribució d’aigua potable.

No presentar els plans de reducció de consum requerits per l’Ajuntament o incomplir les seves previsions.

Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d’emergència. Són infraccions molt greus: Omplir o reomplir piscines d’una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l’aigua.

Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.

Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.

Regar jardins, zones verdes, i horts, d’una superfície igual o superior a 500 metres.

Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials d’una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

El consum excessiu d’aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d’un 25% del llindar establert.

El consum excessiu d’aigua potable de la xarxa en cas d’estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d’un 25% del límit fixat.

Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.

Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l’Alcaldia en relació a la adopció de les mesures contemplades en aquesta ordenança.