Jordi Martí Deulofeu, exsenador i exalcalde de Sant Pere Pescador, ha estat escollit com a president de la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana a l'Alt Empordà. Martí farà tàndem amb Fayna Poza, de la secció local republicana de Roses, que ocuparà el càrrec de secretària general.

La nova executiva altempordanesa treballarà "fent comarca des dels municipis" així com "fent país des de la comarca".

Els principals reptes del grup han explicat que són els micropobles i ruralitats, en una comarca on el 71% dels municipis tenen menys de 1.000 habitants; fer front al canvi climàtic i apostar per la transició ecològica; l'espai transfronterer; garantir l'accés a l'habitatge en una comarca on l'any 2021, el 53% dels habitatges eren segones residències; i fer front a la pobresa, l'exclusió social i les desigualtats.

Els principals objectius del grup és treballar des dels municipis amb lideratges sòlids, procurant una organització eficient i una bona governança, posant les persones al centre i fent política de proximitat amb vocació de servei i amb un projecte col·lectiu.

L'executiva és paritària i està formada per persones de diferents municipis de la comarca: