Enxampen un camioner transportant 351 quilos de pol·len de cànnabis i el multen amb 3,5 milions

La policia duanera francesa ha detingut un camioner que transportava pol·len de cànnabis. Duia 351 quilos d'aquest estupefaent i el jutge l'ha multat amb una sanció duanera de 3,5 milions d'euros. A banda, se l'ha condemnat a tres anys de presó i a cinc anys de prohibició d'entrada a França.

Els agents de duanes del Pertús es trobaven al peatge fronterer de l'autovia A9 aquest dimecres passat cap a dos quarts d'onze de la nit i estaven a punt de preparar els controls. Aquella hora la brigada va detectar un camió matriculat al Marroc i el va avançar per fer-lo aturar al peatge perquè li va semblar que era sospitós.

En el camió només hi viatjava el xofer cosa que va semblar-los sospitós. Van procedir a escorcollar el vehicle i en obrir el tràiler van trobar-se que no hi havia cap mercaderia. Només 10 fardells plens de paquets amb cinta adhesiva marró. Les bosses a més duien inscripcions de les marques de luxe Boss i Armani.

Quan els policies van obrir un dels paquets, van trobar-hi una substància i van fer-li un test ràpid de drogues. Van comprovar que era pol·len de cànnabis. En total la droga pesava 351 quilos.

Arran dels fets, van detenir el conductor i el van lliurar a la policia judicial regional de Perpinyà després d'acabar el tràmit duaner.

El dia 15 de desembre, el conductor va passar a disposició davant l'autoritat judicial de Perpinyà. L'acusat va acabar condemnat a tres anys de presó, una multa duanera de 3,51 milions d'euros i a cinc anys de prohibició d'entrada a França.