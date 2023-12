Conèixer la realitat de la menopausa a la població de l’Alt Empordà és l’objectiu d’un nou estudi que ha estat ideat pel conjunt de professionals de les àrees bàsiques de salut (ABS) que són referents de benestar emocional i comunitari (RBEC), unes noves figures introduïdes arreu de Catalunya a l’Atenció Primària l’any 2021, amb la voluntat d’incrementar i millorar la promoció i la prevenció del benestar emocional de la ciutadania, així com la intervenció precoç sobre els factors psicosocials. La posada en marxa d’aquest projecte l’ha coordinat l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà i ha comptat amb la col·laboració de l’equip de llevadores d’Atenció a la Salut Sexual I Reproductiva (ASSIR) de l’Alt Empordà.

L’estudi permetrà recopilar opinions, perspectives i informació, per mitjà de la realització d’una enquesta, que ajudaran a identificar el coneixement generalitzat que tenen les persones que viuen a l’Alt Empordà sobre la menopausa. S’ha previst un apartat específic per a aquelles persones que s’identifiquen amb el sexe femení, tot i que el qüestionari conté preguntes generals per a tota la població. “La menopausa és un tema encara tabú”, afirma Maria Martínez, la coordinadora de l’ASSIR Alt Empordà, alhora que hi afegeix: “Les llevadores no sempre podem donar resposta a totes les necessitats associades, sobretot si tenim present que totes les dones han de passar aquesta etapa un moment o altre”.

De la mateixa manera, la referent de benestar emocional i comunitari d’Albera Salut de l’ABS de Peralada, Maria Vilches, corrobora que “el treball comunitari que podem fer per a la divulgació d’informació veraç i adequada des dels serveis de benestar emocional poden ajudar a reduir part de l’angoixa que senten algunes persones associada a l’aparició d’alguns dels símptomes”.

A l’Institut de Recerca Glòria Compte de la FSE, s’ha generat la base de dades d’aquest estudi i els seus professionals s’ocuparan de fer l’explotació de tota la informació obtinguda amb la intenció que permeti visualitzar les principals necessitats associades a la menopausa entre la població de l’Alt Empordà. Amb els resultats a la mà, l’objectiu és generar accions assistencials que donin resposta a aquestes necessitats. “Amb aquest projecte, a l’Institut de Recerca Glòria Compte se’ns ha obert una nova oportunitat per treballar conjuntament amb les diferents institucions implicades, Albera Salut, Institut Català de la Salut i la Fundació Salut Empordà, i alhora generar un espai de col·laboració amb les figures assistencials (RBEC, ASSIR i Recerca)”, afirma Oriol Turró, coordinador de l’Institut de Recerca de la FSE.