Un taller de formatges molt solidari arriba el dissabte 24 de febrer, a les sis de la tarda, al nou celler de Peralada. Els formatges seleccionats per Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell Peralada (amb una estrella Michelin), i els vins del celler Perelada s'uneixen per col·laborar amb l'entitat empordanesa We Love Uganda, que treballa per garantir l'educació dels infants d'aquest país africà.

L'esdeveniment se celebrarà al Celler 1923, el restaurant del Celler Perelada, on els assistents podran gaudir d'una degustació de formatges a càrrec de l'especialistaToni Gerez i un tast de vins amb el sommelier Borja Alluè. Es preveu maridar divuit formatges i set vins al llarg de les més de dues hores que durarà l'activitat. Les places són limitades i el preu serà de 65 euros per persona. Es pot reservar plaça a través del web perelada.com (visites), per e-mail a enoturisme@perelada.com o trucant al 972 53 80 01.

Subhasta de productes especials

Un al·licient de la trobada serà la subhasta de productes especials i únics relacionats amb la commemoració dels cent anys de Peralada. També s'està treballant des del nou celler de Peralada en la possibilitat de comprar aquell dia una visita als cellers que es realitzaria en una altra data. Totes les persones que la compressin com a val regal aquell dia, sabran que els diners aniran a benefici de l'Associació.

Aquesta és la segona vegada que Toni Gerez col·labora amb l'associació empordanesa We Love Uganda. L'any passat, per primera vegada, l'esdeveniment es va portar a terme al celler Empordàlia de Vilajuïga. Cal destacar que el cap de sala del restaurant Castell de Peralada, Toni Gerez, ha estat investit recentment com a membre de la Companyia de Mosqueters d’Armagnac, una distinció que ostenten unes 3.000 persones a tot el món en reconeixement al "seu tarannà emprenedor i la seva rellevància personal i professional en diferents sectors d’activitat: empresaris, professionals del món de la cultura, la gastronomia, els mitjans de comunicació…".

Amb l'educació a Uganda des del 2019

We Love Uganda va néixer com a associació el 2019 i va posar en marxa, el 2022, un projecte de beques d'educació per a vint joves i infants i durant el 2023, 12 adolescents van cursar secundària i vuit infants, la primària. Tots ells són d'Entebbe, Uganda, i pertanyen a una comunitat que no es pot fer càrrec de les taxes i despeses en ensenyament.

Les beques del 2022 i 2023 s'han aconseguit pagar gràcies als fons recollits amb l'organització d'accions i esdeveniments culturals (festivals culturals benèfics, concerts, desfilades de moda, etc.) i a través de diverses campanyes de micromecenatge amb l'objectiu de recollir fons per garantir l'educació dels nens i nenes d'Uganda.