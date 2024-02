L'Ajuntament de Figueres vol acabar amb l'abocament de residus al carrer o fora dels contenidors. Ha engegat la tercera campanya contra l'incivisme en la qual hi haurà controls i se sancionarà.

Fins i tot s'investigarà l'origen i propietari de les deixalles abocades fora dels contenidors.

Les sancions per embrutar la via pública van des dels 80 als 2000 euros.

Agents de paisà i inspectors de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració dels serveis de neteja viària de Fisersa i de recollida de residus d’EcoServeis, faran els controls.

Alertaran d’abocaments incívics o incidències que es trobin, i es planificaran els controls segons els punts que Fisersa indiqui que té detectades més incidències de neteja viària, i EcoServeis amb els punts d’abocaments incívics de residus més reincidents.

En el cas de les escombraries s’investigarà l’origen i el propietari de les deixalles abocades fora dels contenidors amb els inspectors de Medi Ambient a fi d’interposar la sanció corresponent.

La campanya busca "un abans i un després amb la sensació d'impunitat davant actituds incíviques que embruten i degraden l'espai públic".

Mala imatge al carrer

Deixalles fora dels contenidors, llençar bosses d'escombraries a les papereres, no dipositar correctament les deixalles al contenidor corresponent, obrir bosses d'escombraries i escampar el seu contingut al carrer, orinar, escopir o tirar peles de pipes a la via pública, beure a la via pública i deixar les ampolles d'alcohol i les llaunes a terra, abocar runa i andròmines al carrer, a la riera o als descampats són algunes de les actituds amb les quals volen acabar, han explicat. Constaten que és "un extens llistat d'accions que massa habitualment protagonitzen les queixes de la ciutadania, les imatges a les xarxes socials i provoquen la degradació de l'espai públic".

Els responsables podran ser sancionats amb multes que van dels 80 als 1000 euros.

"Comença a ser hora que tothom tingui clar que a Figueres no tot s'hi val" Carme Martínez - Regidora de Serveis Urbans

"Comença a ser hora que tothom tingui clar que a Figueres no tot s'hi val", diu la regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez. Remarca que "l'incivisme d'uns quants ens costa molts diners a tots els figuerencs" una xifra que ascendeix a 3,8 milions d'euros anuals en el servei de neteja viària. Per això manifesta que "netejar és l'obligació de l'Ajuntament, sí, i el deure de la ciutadania és el de respectar les ordenances de civisme i convivència per fer entre tots una ciutat neta, amable i endreçada."

L'alcalde Jordi Masquef, per la seva banda, ha manifestat que "l'objectiu d'aquest mandat, i ho repetirem cada vegada, és la seguretat, la neteja i el civisme, i aquesta campanya engloba dos d'aquests puntals, civisme i neteja". Afegeix que "ens hem conjurat tots els serveis de l'Ajuntament amb implicació a la via pública per fer front a l'incivisme que embruta i degrada els nostres carrers." I ha recordat que aviat s'espera fer realitat el canvi de servei de recollida d'escombraries a Figueres, però que la base ha de ser fer front a l'incivisme.

Patinets elèctrics

La primera de les campanyes que es van posar en marxa es va centrar en els patinets elèctrics. En tres setmanes es van imposar més de 120 sancions de 80 euros fins a 1000 euros. Circular per la vorera, excés de velocitat o anar contra direcció són algunes de les infraccions que es cometen. Es van repartir 500 fulletons informatius i es va fer una campanya informativa a través de xarxes.

Propietaris de gossos

En la segona campanya, iniciada el 13 de febrer, es va posar el focus en els excrements i orins de gos al carrer, una de les queixes de la població. En aquests cas, l'Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d'Animals contempla sancions de 751 € fins a 1.500 € per no recollir els excrements, no diluir amb aigua els orins, portar el gos deslligat fora dels espais permesos o no portar morrió ni llicència en gossos potencialment perillosos.

Aquesta campanya, coordinada entre Guàrdia Urbana i Medi Ambient, es troba en fase informativa, també amb distribució de fulletons amb la normativa i les sancions i aquesta setmana començarà la fase sancionadora amb controls fets amb agents de paisà i inspectors de Medi Ambient de l'Ajuntament en els espais amb més queixes dels veïns.