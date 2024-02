Llers enfronta un creixent augment d’abocaments il·legals a diferents zones de la població. La proliferació d’accions incíviques a la localitat ha obligat l’Ajuntament a prendre mesures de control més estrictes per erradicar aquesta problemàtica. S’ha establert un contracte amb una empresa de vigilància forestal, la qual ha començat a identificar punts crítics, han identificat vehicles sospitosos i a parlar amb els veïns per recollir informació rellevant sobre els abocaments il·legals. L’objectiu és allargar el contracte de vigilància durant tot l’any.

L’Ajuntament també ha instal·lat rètols dissuasius als punts crítics on són freqüents aquests abocaments, que són controlats i on s’adverteix que s’està infringint la llei i que els autors seran denunciats i sancionats. "Una situació que ens preocupa molt" L’alcalde, Marius Vergés, remarca que "es tracta d’una situació que ens preocupa molt: vam fer una primera recollida de més de 20 tones de residus i en una segona es van superar les 25 tones, fruit dels abocaments il·legals, posant de manifest la magnitud del problema". Entre el servei de recollida i la taxa del centre de tractament de residus, això representa un cost molt elevat pel municipi, destaquen des del govern. Tot i els esforços municipals per acabar amb l’incivisme ambiental, encara és un problema greu al municipi, cosa que subratlla la urgència d’intensificar les accions i des de l’Ajuntament es fa una crida a la participació activa dels veïns, incentivant-los a informar sobre qualsevol activitat sospitosa o a denunciar directament els infractors. Els abocaments il·legals és una xacra que pateixen molts altres municipis de la comarca com ara Roses, Vilafant o Figueres.