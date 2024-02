El PSC de Figueres ha reclamat a Jordi Masquef, alcalde de Figueres, que es "posi les piles" i nomeni pròximament un cap de la Guàrdia Urbana. Argumenten que la seva absència "afecta la seguretat de la ciutat". "Darrerament, hi ha hagut diferents episodis d'inseguretat a la ciutat, sobretot al barri de l'estació", expliquen els socialistes en un comunicat. Justament el govern ha anunciat que està previst fer-ho divendres en un acte amb la cúpula de la Guàrdia urbana.

En aquest sentit, des del PSC es remarca que "fa mesos que la policia local no té ni el número 1, ni el número 2 del cos". Tanmateix, cal recordar que l’equip de Govern de Figueres treballa des de fa temps per a iniciar el procés de substitució del cap de la Guàrdia Urbana, davant la jubilació de l’inspector Josep Maria Riera. Lluís Lupiañez es perfila com a nou cap de la Guàrdia Urbana de la ciutat, tal com avançava l'EMPORDÀ la setmana passada. Lupiañez ha ocupat fins ara la plaça de sots cap de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empordà-Figueres. El nomenament es farà efectiu un cop s'aprovi la seva comissió de serveis.

Pel que fa a la figura de sotsinspector, fins ara era Jordi Panella qui ocupava el càrrec. Al gener, però, Panella va deixar la plantilla de forma voluntària per a retornar al cos dels Mossos d’Esquadra.

El PSC recorda que l'anterior govern va aconseguir "incrementar en més de vint agents la plantilla a més de dotar-los de tots els recursos necessaris". Per això, argumenten, troben "incomprensible que s'hagi desballestat el cos quan la prioritat de la ciutat és la seguretat".

A més, diuen que en els darrers mesos la col·laboració amb la Policia Nacional s'ha vist molt reduïda i que això té impacte especialment en la inseguretat a les estacions de tren i de bus. "Cal més eficàcia, més bona gestió en termes de seguretat ciutadana i molts menys discursos incendiaris. Que es posin les piles", conclou el portaveu socialista, Pere Casellas.