El 2023, Salut Empordà Cooperació, l’ONG a l’empara de la Fundació Salut Empordà, va donar suport a 140 persones de l’Alt Empordà, gràcies als seus projectes locals d’ajut per a medicació i de préstec de material ortopèdic.Aquest projecte va començar el 2014 i enguany s’ha estrenat un magatzem per a guardar llits. Hi col·labora el Col·legi de Farmacèutics de Girona i la Clínica Girona. Pel que fa a l’activitat a escala internacional, l’entitat va realitzar una avaluació dels diferents projectes duts a terme els darrers cinc anys al Senegal, a Thillé Boubakar, Leboudu Doue, Marda, Guendar, Thiallaga, Dimar Wallo, Binger Sano, Nianga Diéry i Fanaye.

Salut Empordà Cooperació (SEC) és una ONG que neix de la inquietud i sensibilitat en l’àmbit de la cooperació d’un grup de treballadors i treballadores de la Fundació Salut Empordà, amb l’objectiu de promoure accions i projectes de solidaritat i cooperació pel desenvolupament en l’àmbit de la salut.