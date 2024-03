Colera finalitzarà aquesta Setmana Santa l’obra de connexió amb la Costa Brava nord d’una nova canonada d’aigua per a millorar el subministrament d’aigua potable en el municipi. L’alcalde, Lluís Bosch, explica que es tracta del projecte més important per al present i futur de Colera. «Aquesta connexió amb la resta de la Costa Brava és vital per al municipi, les seves famílies i les seves empreses, ja que en períodes de sequera com el que estem experimentant, ens permetrà rebre aigua no sols de l’embassament de Darnius-Boadella, sinó també d’altres punts, com aquest estiu, quan tota la Costa Brava Nord, inclòs Colera, rebrà aigua dels pous que es construiran a Empuriabrava i altres recuperats a l’Empordà». A més, en el futur també podran rebre aigua de les plantes purificadores que es construiran, com la de Roses, apunta.

L’Ajuntament de Colera ha treballat en aquest projecte en col·laboració amb el Consorci d’Aigües de la Costa Brava durant deu anys, i la seva execució estarà completa per a Setmana Santa d’enguany. Per a Colera, que ha sofert altres períodes de sequera com el de l’estiu passat, «estar connectats és imprescindible: és aigua, és vida, és futur» assenyala sobre la importància d’aquesta obra, que ha estat executada i finançada íntegrament pel CCB amb un pressupost de 972.875,72 € IVA inclòs. Des de l’ajuntament també destaquen altres accions que s’estan duent a terme per a millorar l’estalvi d’aigua, com la impermeabilització del dipòsit d’aigua municipal i el reg en tot el municipi amb aigua regenerada. Altres projectes de futur Després de l’incendi que Colera va sofrir el 5 d’agost passat i que va ser dramàtic pel risc per al poble, estem treballant en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per a millorar les zones afectades per l’incendi mitjançant la recuperació del cultiu de vinyes i oliveres, aprofitant els murs de pedra seca que han tornat a renéixer després del foc. Aquest és un projecte de futur que no sols millorarà molt l’entorn del poble, sinó que també generarà nous llocs de treball en el municipi. Conveni amb Creu Roja Recentment, l’Ajuntament de Colera també ha signat un conveni amb Creu Roja, entre altres aspectes, per a «millorar l’atenció a les persones grans del poble i a les seves famílies com ara el servei de préstec o donació de material, com caminadors, cadires de rodes, entre altres». Un altre aspecte de la col·laboració serà aquest estiu a la platja, on l’Ajuntament disposarà d’una cadira amfíbia per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda. Bosch assenyala que «sempre hi ha mancances i el nostre objectiu és millorar-les. És necessari incrementar l’atenció en el dispensari municipal, ja que tres matins no són suficients. També hem de millorar el servei de correus i ajudar aquelles persones que viuen soles i necessiten anar al banc als pobles veïns», conclou.