La Policia Nacional amb la col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Figueres desmantellat una associació cannàbica i n'ha detingut el responsable per vendre-hi drogues. Es dona el cas a més, que el club es trobava a 160 metres d'una escola de la ciutat. Durant l'actuació policial, han requisat substàncies psicotròpiques, diners i material per a la venda i distribució dels estupefaents. L'arrestat està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.

La investigació va començar gràcies a la col·laboració amb Guàrdia Urbana, que va informar la Policia Nacional de la possible activitat delinqüencial en aquesta associació i que podia causar una greu afectació perquè el local es trobava a molt escassa distància d'un centre educatiu, amb el perill que això comporta per als menors d'edat.

El modus operandi empleat consistia en la venda i comercialització de les substàncies psicotròpiques. El local, segons la policia, a més estava equipat amb tot el necessari per a l'envasament, venda i distribució de marihuana i haixix.

A la fase inicial, per les investigacions realitzades, que es van mantenir durant quatre mesos, els agents van poder comprovar que hi havia un gran trànsit de persones que entraven i sortien del local. I com aquestes a més, prenien fortes mesures de seguretat davant d'una possible vigilància i presència policial.

A la fase final de la investigació, la Policia Nacional la Guàrdia Urbana de Figueres van portar a terme l'escorcoll el dia 21 de febrer en aquest local ubicat a la Ronda Sud. A

Com a resultat de la investigació, van detenir un ciutadà francès i van decomissar 5,7 quilos de marihuana i 797 grams d'haixix. A banda, van intervenir dues balances de precisió, bosses per a l'envasat, 1.253 euros i tres ordinadors portàtils.

El detingut va ser posat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i el jutge va decretar la llibertat amb mesures cautelars, segons informa la policia.

La setmana passada, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també van desmantellar el mateix dia una altra associació de les mateixes característiques a la ciutat. Van detenir dues persones pels mateixos fets, vendre droga des del club.