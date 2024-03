El jove que va resultar apunyalat aquest dijous a la tarda a Figueres es troba ingressat en estat greu amb pronòstic reservat a l'hospital Josep Trueta, indiquen fonts sanitàries.

No es troba ingressat a l'UCI, però l'home va rebre un tall important al coll durant una baralla que el manté a l'hospital.

La baralla va succeir cap a les cinc de la tarda a la plaça de l'Estació, agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Figueres van presenciar els fets.

Van assistir el ferit i van activar el SEM. Gràcies a la ràpida actuació policial i els reforços que van activar van poder detenir el presumpte agressor a la zona.

Pel que fa al ferit, els agents van atendre el van atendre inicialment i li van poder aturar l'hemorràgia juntament amb el SEM. Després va ser evacuat a l'hospital de Figueres i un cop tractat, a l'hospital Trueta on va ingressar.

Tant el ferit, un noi de 21 anys, com l'agressor són coneguts a la zona i han protagonitzat aldarulls a la zona, com indicaven fonts municipals. Ambdós a més eren ocupes d'un habitatge de la mateixa plaça on es van produir els fets.