La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un conductor molt begut. Ho va fer la nit de dissabte 2 de març mentre estava efectuant un control preventiu de trànsit a Empuriabrava. Els agents van aturar a un vehicle el conductor d'un cotxe del qual va donar positiu en el test d'alcoholèmia, quadruplicant la taxa d'alcohol permesa que es troba en 0,25 mg/litre d'aire expirat. És a dir, va ser un resultat penal. Com que el conductor no tenia domicili conegut, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

Durant la mateixa nit, dos conductors més van ser denunciats pel cos policial. Un per circular amb un permís de conduir estranger que no l'habilitava per fer-ho, i un altre al qual se li va efectuar un test de drogues i va donar positiu en cocaïna, cànnabis i metamfetamina. La Policia Local recorda que una de les seves principals competències i prioritats és la de garantir la seguretat viària a l'interior del municipi.