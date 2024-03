L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, defensa que la ciutat ha fet els "deures" i que, tot i l'entrada a la fase 2 d'emergència, es troben per sota dels 180 litres fixats (178). Malgrat això, admet que cal continuar fent "pedagogia" i remarca que estan treballant en fonts alternatives com ara pous per abastir-se d'aigua més enllà del pantà de Darnius-Boadella. "Si no plogués el que queda d'any, hi haurà un dia que es quedarà a 0", ha dit. En relació a la temporada turística, Masquef ha dit que la defensaran però admet que l'aigua és un "bé escàs", que "tothom haurà d'assumir una part" i que hi haurà d'haver un "repartiment equitatiu". "Cap en pot sortit beneficiat per damunt d'un altre", ha dit.

La comissió interdepartamental de sequera del Govern ha elevat al nivell 2 d'emergència els 12 municipis de l'Alt Empordà que depenen del pantà Darnius-Boadella, entre ells Figueres, on la dotació per persona i dia passa de 200 a 180 litres. També afecta directament els municipis de Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d'Empordà.

La capital altempordanesa, però, es troba per sota d'aquest llindar (178 litres per persona i dia) i l'alcalde ho atribueix al fet que la ciutat ha fet els "deures". En aquest sentit, diu que fa temps que intenten "combatre" la situació. Masquef diu que s'està fent pedagogia i que també estan buscant sistemes alternatius com al recerca d'aigua al nivell freàtic però també amb la regeneració d'aigua o els pous.

La ciutat aportarà aigua regenerada al cabal de la Muga a través d'una canonada fins a la resclosa de Pont de Molins que finançarà l'ACA. A més, estan treballant en recuperar pous dins de la ciutat que calculen que podrien abastir entre un 30 i un 35% del consum diari de la seva població. Masquef també ha defensat que pràcticament no tenen fuites i que el camí passa per la "diversificació de fonts" alternatives.

Sobre l'imminent inici de la temporada turística, Masquef afirma que la defensaran al màxim però admet que, si no plou, caldrà prioritzar i "potser no hi haurà aigua per a tothom". "La situació ha comportat un perjudici per a molts sectors i crec que tothom ha d'assumir una part", assegura. En aquest sentit, insisteix que es tracta d'un bé "escàs" i que caldrà que hi hagi un repartiment "equitatiu i equànime per a tothom".

Sense interrupcions, de moment

Masquef també ha descartat que, per ara, s'hagin de fer interrupcions en els servei però ha admès que si tot continua igual s'arribarà a "mesures no volgudes i no desitjades". D'altra banda, ha explicat que demanaran que la piscina municipal sigui considerada refugi climàtic .