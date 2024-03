Tal com era de preveure, el ple ordinari de març de dijous al vespre de l'Ajuntament de Figueres va generar un debat obert sobre la situació econòmica municipal que va derivar en l'inici d'un pla de sanejament de tres anys, per al període 2024-2027, segons va anunciar l'alcalde Jordi Masquef a principi de setmana.

En el moment de donar compte de l'informe d'intervenció sobre el tancament del pressupost del 2023, la regidora del Partit Popular Àngela Domènech va exigir una exposició pública dels comptes municipals i va acusar els membres de l'anterior govern, especialment el portaveu del PSC Pere Casellas, absent de la sessió, d'haver-se "begut l'enteniment" i "no tenir vergonya" pel fet d'haver culpabilitzat el director del Museu de l'Empordà de la falta d'ingressos pel retard de l'obertura de la Casa Natal de Salvador Dalí.

Pel que fa al dèficit anunciat pel govern de Figueres, des del PSC ho vam dir fa 6 mesos i vam demanar el cessament de qui va prendre la decisió de retardar l'obertura de la casa Dalí, I no ho van fer. Ara, carregar-nos la responsabilitat no és de rebut. https://t.co/12j03IBmBR — Pere Casellas (@perecasellas) 4 de marzo de 2024

L'exalcaldessa i portaveu d'ERC, Agnès Lladó, va intervenir per a justificar els comptes del 2023 i va aprofitar per a tornar a denunciar que "les administracions locals no reben els recursos necessaris per fer front a les despeses i a la inflació".

Lladó va afirmar “desconèixer completament” l’existència de factures impagades per temes informàtics i de servei energètic. Alfons Martínez (PSC), per la seva part,va fer referència a uns ingressos del Fons Next Generation que no van arribar a temps i que haurien equilibrat els comptes. L'alcalde Jordi Masquef va recordar als representants de l'anterior mandat que, en la problemàtica generada pel romanent negatiu de tresoreria de l'exercici 2023 "alguna responsabilitat tindran com a govern que va aprovar el pressupost".

Romanent negatiu

La liquidació del pressupost del 2023 de l'Ajuntament de Figueres, per primer cop en els darrers anys, ha registrat que l'evolució del romanent líquid de tresoreria s'ha tancat amb uns 800.000 euros negatius. El 2018 el romanent va ser positiu amb 2,5 MEUR, igualment que els quatre exercicis posteriors: 2019 (2,1 MEUR), 2020 (3,2), 2021 (0,5) i 2022 (0,6).