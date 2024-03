L'Ajuntament de Roses, després que s'hagi informat de l'entrada en vigor de la fase d'emergència 2 per a les poblacions que depenen del pantà de Darnius, ha anunciat en un comunicat que treballa intensament per poder disposar d'una dessalinitzadora a l'estiu i que hauria de permetre garantir l'abastament a la població. La situació crícia preocupa i s'intenta garantir una via alternativa d'abastament per no afectar al turisme.

L'Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics de l’Ajuntament de Roses davant la situació crítica ha volgut informar de l’avanç en les negociacions amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

El regidor de Medi Ambient, Lluís Espada, constata que "som conscients a més, que una població com Roses, on el turisme és un sector primordial per a l’economia local i del qual depenen gran nombre de famílies, ha de poder garantir que els seus establiments i serveis funcionin amb la màxima normalitat possible durant la temporada turística". Per això treballen intensament per trobar la fórmula que permeti tenir la infraestructura en els mesos vinents.

Diferents opcions

Les converses amb el Consorci d’Aigües han permès estudiar les diferents opcions existents per aconseguir un abastament urbà complementari que respongui a les demandes d’aigua de la població. Espada avança que l’opció que pren més força és la de la instal·lació d’una dessalinitzadora que "permetria cobrir pràcticament el consum que té Roses en temporada baixa i suposaria un percentatge alt en temporada alta".

En el moment actual, assenyala el regidor, "s’estan estudiant les formes jurídiques per tirar endavant el projecte, així com les vies de finançament i el conjunt d’obres i infraestructures que caldran implementar per al funcionament de la dessalinitzadora. Esperem - conclou-, avançar en aquests temes al llarg de la setmana que ve i poder presentar en pocs dies les dades concretes del projecte".

Paral·lelament, el regidor fa una crida a un consum d’aigua responsable per part de tota la ciutadania i a la col·laboració activa per part de tots els actors i administracions implicats: "tal com s’està donant en el cas del sector turístic, que des del primer moment ha impulsat mesures i solucions com l’elaboració de plans de gestió per a l’estalvi d’aigua en els seus establiments, o, en el cas de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, en la implicació amb el projecte de dessalinitzadora que ara ens ocupa".

Fase d'emergència 2

L’anunci del Govern de la Generalitat de declarar l'escenari d'emergència 2 en l'àmbit de Darnius Boadella, ve provocada arran de la situació d’aquest embassament, que actualment està a poc més de l’11%, amb menys de 7 hm³. El canvi de fase entrarà en vigor al llarg de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els municipis afectats són: Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra, El Far d´Empordà.