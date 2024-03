La final del concurs del Millor Xuixo del Món se celebrarà diumenge l’Escala, localitat de la pastisseria Juhé, que va aconseguir el títol en 2022. I és que, a partir d’aquesta quarta edició, la seu del concurs serà itinerant i s’anirà fixant en el municipi de l’últim guanyador.

Només s’admeten xuixos de crema artesana i farciments abans de fregir. El jurat valorarà l’aspecte visual exterior, el sabor equilibrat entre la fritada i la crema, la cocció interior i exterior de la massa, i la qualitat de la fritada.

El concurs començarà a tres quarts d’onze del matí per als professionals a l’Alfolí de la Sal. Tot seguit a la Platja, a la plaça de la Sardana, hi haurà un «Xuixcooking» a càrrec d’Agustí Juhé per una vegada acabat anunciar el guanyador i donar per finalitzat l’acte amb una xuixada popular.

El Concurs Mundial del Xuixo va néixer l’any 2018, coincidint amb el centenari del naixement d’aquest dolç tradicional, amb l’objectiu de posar-lo en valor.

El creador d’aquesta iniciativa és el periodista i gastrònom Salvador Garcia-Arbós, que compta amb la col·laboració de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB).

La pastisseria Padrés de Banyoles (2018), la Fleca Pa Artesà del Vallès (2020) i la pastisseria Juhé de l’Escala (2022) han sigut les vencedores de les tres primeres edicions del Concurs.

El millor xuixo, de l'Escala

La pastisseria Juhé de l'Escala es va endur el guardó i el seu responsable, Agustí Gardella, va recollire el reconeixement al Fòrum Gastronòmic de Girona el 2022. Es va imposar a una trentena de pastissers. El xuixo guanyador aquell any, segons va valorar el jurat, destacava per la qualitat de la crema, del fregit, el sabor i l'aspecte interior.

Arran del guardó es van disparar les vendes.