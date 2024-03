El millor xuixo del món canvia l'Escala per Barcelona

L’Escala va ser ahir al matí la capital mundial del xuixo. Més de mig miler d’aquest dolç es van repartir a la plaça de la Sardana en motiu de la celebració d’El Millor Xuixo del Món. El concurs està organitzat per Monkeys Communications, amb la col·laboració de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB) i el suport de l’Ajuntament de l’Escala, la Diputació de Girona i els gremis de forn i pastisseria de Girona.

La talentosa pastissera Gisela Bellart, de la reconeguda pastisseria Triomf, situada al cor del barri de Poblenou de Barcelona, va ser la guanyadora d’aquesta quarta edició de l’esdeveniment. En la darrera edició, el 2022, també va ser reconeguda amb el premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador, atorgat per la Generalitat. I, avui dilluns, la pastisseria guardonada compartirà els seus secrets en una sessió especial de xuixcooking al Fòrum Gastronòmic de Girona. Triomf agafa el relleu a la pastisseria Juhé de l’Escala que va guanyar el 2022. A partir d’aleshores, el mundial se celebra en el municipi de l’establiment guanyador.

El jurat, format per experts com els reconeguts pastissers Agustí Gardella, Àngel Garcia Pubill i Lluís Estrada, van seleccionar el xuixo guanyador basant-se en criteris com el sabor equilibrat entre la fritada i la crema, la cocció interior i exterior de la massa, i la qualitat de la fritada. Els organitzadors van donar una valoració molt positiva i van explicar que, «ha sigut tot un èxit i hi ha hagut molta gent».

Mentre el jurat degustava els xuixos participants, a pocs metres, a la mateixa plaça de la Sardana, es va fer un taller d’elaboració de xuixos i una degustació popular, organitzada per la pastisseria Juhé de l’Escala, que fins ahir era la vigent guanyadora.

Aquest concurs impulsat pel gastronòm Salvador Garcia-Arbós l’any 2018, coincidint amb el centenari del xuixo, ha servit per convertir-se en un referent per al sector, ajudant a destacar aquest dolç i a incrementar-ne les vendes. En la primera edició, el mateix any el qual es va crear , el premi va ser per a la pastisseria Padrés de Banyoles; l’any 2020, va recaure en Pa Artesà del Vallès, amb seu a Santa Perpètua de Mogoda; i fa dos anys va ser per a la Pastisseria Juhé de l’Escala. Amb aquest guardó, la pastisseria Triomf s’incorpora a la llista d’excel·lència de les millors pastisseries del món.