Stop Macro Parc Eòlic Marí reclama a Acció Climàtica informació sobre la plataforma experimental L'Associació, que integra una quarantena d'entitats, constata que no tenen constància de cap tramitació administrativa que hagi seguit el PLEMCAT per a la seva aprovació, ni de cap avaluació ambiental ni de cap resolució administrativa dictada per a la seva aprovació