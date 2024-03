Castelló informa al sector turístic que ja s'ha obert el primer pou d'emergència per la sequera

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va reunir-se ahir a la tarda amb empresaris del sector turístic abans de Setmana Santa per posar sobre la taula les mesures de sequera i recollir dubtes i propostes.

Durant la reunió organitzada per l'Àrea de Turisme que va tenir lloc a l'Auditori del Centre de Serveis Puigmal es van aplegar principalment representants d'empreses i propietaris del sector de l'hostaleria i d'allotjaments. Propietaris o responsables de càmpings, hotels, immobiliàries o propietaris d'allotjaments turístics.

Una de les mesures que prendrà l'ajuntament és editar tríptics informatius perquè els visitants siguin conscients de la situació i no facin un mal ús de l'aigua.

Durant la reunió, la diputada Sílvia Paneque i el diputat Òscar Aparicio es van adreçar als assistents per informar i resoldre dubtes, juntament amb l'alcaldessa, Anna Massot i Rafa Girón, regidor de Turisme. Entre les mesures properes hi ha l'obertura de pous d'emergència per part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava que estan situats a Castelló. Paneque va informar que ja s'ha obert el primer pou. La mesura ha de servir en cas d'extrema necessitat disposar de mesures alternatives per garantir aigua a les aixetes, segons es va informar des del Consorci en donar a conèixer el projecte.

Durant la reunió es van presentar i exposar diverses qüestions, així com l'aplicació del nivell II d'emergència i també l'ordenança del Decret llei 3/2023 sobre la regulació de l'allotjament d'ús turístic. El sector va plantejar dubtes i opinions respecte a les mesures i situacions.

Informació als visitants

Fonts municipals constaten que és difícil controlar la despesa d'aigua per part del visitant per exemple, en allotjaments turístics. Per tal que el visitant estigui informat, sigui conscient i faci un bon ús de l'aigua s'editaran fulletons informatius.

Per avui al vespre està prevista la celebració d'un ple extraordinari a petició de Junts i SOM Empuriabrava i Castelló per debatre sobre el tema de la sequera.

Es posarà a aprovació: la proposta d’acord de creació d’una comissió informativa de denominació “Comissió Municipal per al Tractament de l’Emergència per la Sequera”; i la proposta d’acord de creació d’una Taula General de Crisi per la Sequera”.