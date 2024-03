Desfilada i espectacles de Comerç Figueres i We Love Uganda a Figueres

Comerç Figueres Associació torna a marcar tendència a la ciutat amb l'organització de la segona edició del Figueres Trend Show, una passarel·la de moda que es du a terme el dissabte 16 de març a partir de les sis de la tarda al Teatre El Jardí. En aquesta ocasió, es fa a benefici d'una bona causa, i és que l'esdeveniment fa costat a l'associació de l'Alt Empordà We Love Uganda, que lluita contra les desigualtats i per l'educació dels nens a Uganda. En aquesta ocasió, per a assistir a l'esdeveniment serà necessari fer una donació de 8 euros que es destinaran íntegrament al projecte d'aquesta entitat.

l Figueres Trend Show promet submergir als assistents en el fascinant món de les últimes tendències en moda per a aquesta temporada primavera-estiu. Es reuniran botigues associades que mostraran les seves millors creacions sobre la passarel·la. Des de roba de mainada, roba casual, ulleres, vestits de festa, auriculars i fins i tot pentinats, els assistents trobaran tot el que necessiten per a lluir a la moda i destacar en qualsevol ocasió. La passarel·la de moda serà l'escenari on les tendències cobraran vida, presentades per models professionals de l'agència Piùbella Models en una desfilada plena d'estil i elegància.

Els espectadors podran admirar i prendre nota de les últimes col·leccions i estils, preparant-se per a lluir a la moda en la temporada actual. Els comerços participants són: Valosport, MiniTornassol, Esports Josep, Rambla 29, Tamaris, Puig Giralt, Jovenalla, Carreras Foto Vídeo, Flors Caterina, Flors Bahí, Big bang, Perruqueria Abhi&Christian i Alain Afflelou Optico Figueres.

Una desfilada de Comerç Figueres, a la Rambla. / Empordà

Participació de companyies de dansa i música

Però el Figueres Trend Show no es limita només a la passarel·la, ja que amenitzaran l'esdeveniment diferents companyies de dansa i música. En aquesta ocasió, la moda s'entrellaçarà amb les propostes de l'Escola de dansa Marta Coll, l'escola de dansa contemporània El Paller, l'Aula de piano i cant de Jordi Rubau els alumnes de Mònica Lucena i la formació Gospel Tramunt.cor.

Després de la desfilada, els assistents tindran l'oportunitat d'acostar-se a les botigues associades, on podran adquirir les peces i accessoris que han desfilat en la passarel·la. A més, està previst oferir vals de descompte per a utilitzar a les botigues participants, per a aprofitar els preus més especials i portar a casa peces i accessoris d'última moda a preus irresistibles i estar a l'avantguarda de la moda.

El Figueres Trend Schow promet ser novament un esdeveniment inoblidable que reunirà moda, estil i emoció en el cor de la ciutat amb l'objectiu en aquesta ocasió de sumar esforços amb una entitat que vetlla per les necessitats dels nens.

Des de l'associació s'agraeix especialment la col·laboració de tots els implicats. "Especialment, volem donar les gràcies a tot l'equip del Comerç Figueres per la seva implicació en l'organització d'aquest acte. El fet de poder celebrar esdeveniments com aquest és una oportunitat per a garantir l'educació dels nens a Uganda", afirmen.

Una imatge de nens participant a un projecte amb el Museu del Joguet. / WeLoveUganda

We Love Uganda, una entitat solidària

We Love Uganda va néixer com a associació en 2019 i va posar en marxa, en 2022, un projecte de beques d'educació per a vint joves i nens i nenes. Gràcies a l'entitat, en 2023 12 adolescents van cursar secundària i 8 nens primària. Tots ells són d'Entebbe (Uganda) i pertanyen a una comunitat que no pot fer-se càrrec de les taxes i despeses educatives.