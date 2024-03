De llar d’infants a cau de runa, tretze anys d’agonia del Ramon Reig de Figueres

Han passat tretze anys d’ençà que l’Ajuntament de Figueres va formalitzar la compra de la llar d’infants Ramon Reig. L’adquisició es va tancar durant el mandat de l’alcalde Santi Vila (CiU) en unes negociacions que s’havien iniciat temps abans amb Joan Armangué (PSC). La voluntat municipal inicial era reconvertir l’immoble i els seus terrenys en un centre de lleure. Des de 2011 fins ara, però, l’edifici ha patit un progressiu deteriorament, amb actes vandàlics i espoliacions que han comportat la seva destrucció. Un fet que ve de lluny i que el nou govern de Jordi Masquef ha heretat a l’espera de poder concloure un projecte desllorigador del problema i que està vinculat al futur de la Fundació Altem.

Aquestes darreres setmanes, veïns de la zona i gent que hi passa per davant han alertat de l’augment de brossa i del mal estat de la finca, en la qual, fins i tot, el març de l’any passat va aparèixer el cadàver d’una persona. Després de rebre les queixes, l’Ajuntament ha agendat la neteja provisional d’aquest espai, situat a la part nord de la ciutat, just darrere el Càmping Pous, a tocar la carretera que va cap a Cabanes.

El tancament de la llar d’infants el 2011 no va ser un camí de roses. L’antiga propietat no podia afrontar les reformes necessàries per a actualitzar una instal·lació que durant anys s’havia convertit en una llar d’infants per a famílies benestants. Una cinquantena d’elles es van mobilitzar quan van tenir coneixement del procés de venda i posterior tancament. Inicialment, les primeres negociacions entre l’Ajuntament i els gestors del centre infantil havien previst mantenir els llocs de treball i les places de mainada de la llar. La compra final es va tancar per un import de mig milió d’euros.

Una imatge de l'espai interior del centre. / Empordà

Fa pocs anys, el consistori i la Fundació Altem, entitat de referència per la Generalitat de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, van projectar reconvertir l’antiga llar d’infants en un centre residencial per als seus usuaris. D’aquesta manera, l’Altem podia marxar de les seves actuals instal·lacions ubicades al Mas de les Garses, en el terme del Far d’Empordà. Aquest centre és notícia cada cop que plou i hi ha riuades, perquè cal desallotjar-lo per a evitar que quedi inundat si la crescuda del Manol desborda la seva llera.

Des d’un primer moment, Manuel Toro, president de la Fundació, i Isabel Artigas, directora gerent, han explicat que l’Altem, amb una seu central en el polígon del recinte firal, «a més d’oferir serveis i infraestructures a aquestes persones que es troben en risc d’exclusió social, busca donar oportunitats d’inserció laboral i aconseguir que la seva qualitat de vida millori». És en aquest segon objectiu que l’espai projectat al Ramon Reig també preveu cobrir una realitat inqüestionable: l’augment de l’esperança de vida de la societat també ha comportat que els anys de vida de les persones amb discapacitats s’han allargat i aquestes persones estudien, treballen i es jubilen, una situació que necessita respostes en l’àmbit de l’atenció i l’allotjament.

El projecte de la Fundació va ser presentat abans de la pandèmia. A partir de la cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament, l’Altem preveu construir una nova residència i un centre de dia. El projecte del nou espai va ser dissenyat per Estudi3 i, en el seu moment, tenia un pressupost orientatiu d’uns cinc milions d’euros.

El finançament d’aquesta obra és un escull important, però n’hi havia un altre no menys rellevant que ja es va superar l’any passat amb l’aprovació del nou POUM, el qual ja permet la reconversió de tota la finca de la llar d’infants en aquest centre residencial.