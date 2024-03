Condemnat a 16 anys de presó l'home que va matar-ne un altre d'un tret al clatell a Sant Pere Pescador

L'Audiència de Girona ha condemnat a 16 anys de presó l'acusat confés de matar un home d'un tret al clatell a Sant Pere Pescador el 26 de juny de 2002. L'última sessió del judici ha consistit en el veredicte del jurat popular, que ha declarat culpable per unanimitat el processat, qui durant la seva declaració ja va confessar ser l'autor dels fets (tot i que va dir que no volia matar la víctima). Precisament, el jurat també ha considerat que ha quedat demostrat que l'acusat va matar la víctima per sorpresa i sense donar-li cap possibilitat de defensar-se (és a dir, que es tractava d'un assassinat i no d'un homicidi). En últim lloc, també han votat a favor per unanimitat que l'arma de foc que duia, del calibre 22, no tenia cap llicència acreditativa.

En l'última sessió abans del veredicte, el fiscal i la defensa van acordar la mateixa pena pel processat: 16 anys de presó, dels quals 15 pel delicte d'assassinat i l'any restant per la possessió il·legal d'armes. Així ha quedat reflectit avui a la sentència que ha dictat el magistrat de viva veu. A més, s'ha declarat ferma durant el mateix acte, i l'acusat la complirà a França, on actualment ja està entre reixes per una altra condemna.

Així doncs, el veredicte ha resolt que abans de les sis del matí l'acusat, que vivia a Llinars del Vallès, va començar a discutir-se per telèfon amb la seva parella, que vivia a Sant Pere Pescador. El processat va trucar-li fins a divuit vegades, i finalment va decidir anar fins a casa d'ella, i un cop allí, cap a les sis del matí, va entrar rebentant la porta d'un cop de peu. La dona va trucar la víctima passades les sis del matí, demanant-li que hi acudís perquè el seu home estava "molt agressiu". L'home va anar-hi de seguida, i un cop allí va rebre un tret mortal al clatell.