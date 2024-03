Detenen al Prat dos lladres que van robar més de 23.000 euros en mòbils de dues botigues de Roses

La policia ha detingut a l'aeroport del Prat dos lladres que van saquejar el mes d'octubre dues botigues de mòbils de Roses. Se'n van emportar gairebé 60 telèfons valorats en més de 23.200 euros. Arran de la investigació, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van emetre una ordre de detenció i la Policia Nacional els van sorprendre el dia 10 de març després d'aterrat de vols procedents de Londres i Romania. Els arrestats són dos homes, de 22 i 29 anys a qui acusen de ser presumptes autors de dos delictes de robatori amb força. Un d'ells ja comptava amb antecedents policials. Tot i els arrestos, el cas encara no es dona per tancat i no descarten més detencions.

Els fets, com va informar llavors Diari de Girona, van tenir lloc el dia 20 d’octubre quan es va activar, pels volts de la una de la matinada i en pocs minuts de diferència, l’alarma de dos establiments de telefonia mòbil situats a l’avinguda Jaume I de Roses.

Més de 23.000 euros en mòbils

Els Mossos van comprovar que els autors havien accedit a l’interior de les dues botigues trencant la vidriera amb una tapa de claveguera i havien robat telèfons mòbils dels aparadors i expositors. En una de les botigues van sostreure 31 terminals valorats en 15.193 euros i en l’altra 27 terminals valorats en 8.083 euros. En el segon dels fets van causar moltes destrosses a l'establiment. Uns danys que el denunciat va quantificar en uns 1.000 euros.

La Unitat d’investigació de Roses van fer diferents indagacions encaminades a poder determinar l’autoria que van donar fruit i van permetre als investigadors conèixer la identitat de dos dels autors i emetre una ordre de detenció, informa la policia.

El dia 10 de març, els dos homes van aterrar a l’aeroport del Prat de Llobregat, procedents de dos vols de destinacions diferents i agents de la Policia Nacional en fer el control de documentació, els van detenir en comprovar que els constava l’ordre de detenció vigent. Els arrestats, un d’ells amb antecedents, van passar l’endemà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Prat de Llobregat.