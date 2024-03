Concentració de suport als atropellats per dos guàrdia civils en una protesta a Sant Climent

La Iaeden ha convocat per demà a les deu del matí davant els Jutjats de Figueres una concentració de suport a les persones que van ser atropellades durant una concentració per part d'uns agents de la Guàrdia Civil que passaven per allà.

Els fets van passar durant les protestes contra la macro central eòlica Galatea i els projectes que es volen implantar a l'Albera. Va ser el 6 de desembre amb un tall intermitent de carretera a Sant Climent Sescebes i remarquen, amb els permisos de Trànsit dels Mossos.

Els cotxes se'ls feia aturar deu minuts per després deixar-los passar. Segons expliquen, una parella d'agents de la Guàrdia Civil "no van voler respectar el dret a la manifestació i, amb una actitud violenta, van forçar el pas envestint manifestants amb el vehicle".

"Els agents dels Mossos d’Esquadra presents a la mobilització els van aturar, però aquests van acabar marxant desobeint l’ordre de l’autoritat present", diuen.

La policia va aixecar acta dels fets i el cas va arribar als jutjats. La IAEDEN – Salvem l’Empordà "ens hem personat com a acusació particular per haver-nos vulnerat el dret a la manifestació i haver posat en risc als assistents de la mobilització", manifesten.

El dimarts a les deu del matí, els afectats per l'atropellament han estat citats a declarar. L'entitat hi serà "perquè aquesta agressió al dret de manifestació no pot quedar impune".