Figueres reobre el rocòdrom tancat des de feia un any

Figueres ha reobet el rocòdrom muincipal després d'un any tancat.

El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament, i amb l’assessorament del Centre Excursionista Empordanès, ha treballat per readequar aquest espai, que estava molt deteriorat. S’ha reforçat la zona d’escalada (boulder), s’han col·locat noves peces i s’ha netejat la zona.

L’accés al rocòdrom es dona des de les taquilles de la piscina municipal, i és obligatori disposar de la targeta federativa FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya). Aquells que no la tinguin i vulguin fer ús de l’espai d’escalada, hauran d’anar acompanyats d’una persona federada que es farà responsable.

D’altra banda, els menors d’edat han d’anar acompanyats per un adult.

Els socis del Centre Excursionista Empordanès tenen accés gratuït, presentant l’acreditació.

La tarifa per a les persones abonades al poliesportiu o a la piscina municipal, és d’1,20 € per persona i dia. El cost per als no socis és de 3,50 € per persona i dia.