Bàscara reconvertirà la zona de l'antic hipòdrom en un parc

L’hipòdrom, les pistes hípiques al costat del riu Fluvià que havien de ser una peça del gran projecte de la Ciutat del Cavall de Bàscara, es reconvertiran pròximament en un parc a la riba del riu Fluvià. L’hipòdrom va comportar una despesa de 2,7 milions d’euros i l’actual govern municipal pretén reconvertir l’espai en un lloc d’oci amb rutes, navegació amb caiac i espai per a autocaravanes. El complex hípic era una peça per convertir la població en un referent en el món de l’hípica. L’hipòdrom es va situar al parc de la Resclosa, que limitava al nord amb el riu Fluvià, a l’est, amb el rec Llorenç i al sud, amb la carretera GI-554 que va de Bàscara a Esponellà.

La idea del consistori bascarenc és adequar la part no inundable amb diversos equipaments i serveis, i la part de baix, a tocar el riu, que sigui un espai per passejar, anar en bicicleta, amb un observatori d’aus, i l’inici de diverses rutes.

A la zona de dalt de la resclosa, s’hi faria un aparcament d’autocaravanes. Aquí hi hauria una zona de serveis amb alguna guingueta o petit establiment de restauració. El projecte es preveu que inclogui una zona de pesca i un tram del riu per navegar amb caiacs. Es podria navegar de la resclosa cap amunt, on no hi ha gairebé corrent, segons diu l’alcalde, el republicà Narcís Saurina.

L’Ajuntament de Bàscara espera treure «tot aquest servei a licitació i que l’empresa que es quedi l’explotació de l’espai faci les modificacions que estiguin marcades al projecte i li compensarem amb anys de la concessió», manifesta Saurina que espera que aquest any pugui estar enllestit el projecte per donar vida de nou a la resclosa.

El calendari

«Hem hagut d’expropiar una part i queden uns 30.000 metres quadrats que no són nostres. Ara, hem parlat amb el propietari, que aviat ens presentarà una demanda d’expropiació», explica Saurina, el qual anuncia que «entre aquest any i el que ve tindrem el pla parcial acabat. Seria –afegeix Saurina– un bon projecte per al municipi perquè ens portaria gent els caps de setmana». El consistori ha rebut una subvenció de 120.000 euros i «no hi hem de posar ni un euro, nosaltres», conclou l’alcalde.