Jesús entrarà a Jerusalem el Diumenge de Rams a Castelló, en una nova representació de Setmana Santa

Castelló d'Empúries acollirà diumenge la representació de l’entrada de Jesús a Jerusalem del Diumenge de Rams. Anirà a càrrec de l’Associació Via Crucis de Castelló d’Empúries, una nova interpretació que dona tret de sortida als actes de Setmana Santa.

El divendres a la tarda, d'altra banda, tindrà lloc el Via Crucis Vivent, que enguany celebra la 19a edició. El seu recorregut s’inicia a les set de la tarda, punt de sortida de la plaça de la Basílica, fent recorregut per diferents carrers i places del centre històric amb la representació de diferents escenes al llarg del seu recorregut, amb retorn a la mateixa plaça de la Basílica on es representarà la impressionant escena de la Crucificció, tot seguit s’entrarà a l’interior de la Basílica finalitzant amb l’escena del Sepulcre.

Setanta integrants

Unes setanta persones participen en el Via Crucis Vivent amb la col·laboració d’entitats del municipi, nens i nenes de la Catequesi, l’Associació del Pessebre Vivent de Vilasacra i els Manaies de Mieres. L’Associació Via Crucis de Castelló d’Empúries any rere any intenta complir amb la rigorositat històrica que suposa aquest esdeveniment, amb millores i alhora buscant més realisme i autenticitat en les seves representacions.