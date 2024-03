Desmantellen un cultiu de marihuana de més de 500 plantes en una casa de Figueres i detenen tres persones

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figuereshan desmantellat un cultiu de marihuana ubicat en una casa de la ciutat i han detingut tres persones pels fets.

L'operatiu policial conjunt es va fer aquest dijous a la nit i va consistir en una entrada i escorcoll d'una casa del Passeig Nou de la ciutat.

Un cop a dins, els agents van trobar una plantació repartida en diverses estances i que estava formada per 553 plantes. Algunes d'elles ja estaven assecant-se per extreure'n els cabdells (307) i la resta a punt per recol·lectar (246).

A banda de la plantació, els agents van detenir tres persones per un presumpte delicte de tràfic de drogues i van requisar tot el material per tenir cura de la plantació.

En total van intervenir 14 plafons led, 11 làmpades amb transformador, tres ventiladors, dos filtres de carboni i un extractor, informa el consistori.