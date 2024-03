Colera blindarà el terme amb videovigilància per pal·liar que no té policia local

Colera, un poble amb una casuística especial a l’Alt Empordà, s’ha vist obligat a reinventar-se per assegurar la seguretat dels seus habitants per pal·liar la manca de policia local. Per afrontar aquesta realitat, l’Ajuntament ha invertit significativament en un sistema de videoprotecció que ha blindat tots els punts estratègics del municipi. L’alcalde, Lluís Bosch, subratlla la singularitat de la localitat: «No tenim policia local i les comissaries dels Mossos d’Esquadra es troben allunyades, amb pocs recursos disponibles per a la nostra zona. La presència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Portbou és mínima».

Les entrades fins als aparcaments públics, locals socials, pavelló i totes les dependències municipals compten ja amb un sistema de videovigilància que realitza gravacions «perquè, en cas d’algun fet delictiu, com ens ha succeït en el passat, els Mossos d’Esquadra puguin utilitzar-les per a identificar a les persones involucrades i detenir-les».

El projecte, iniciat fa dos anys, compta amb una dotzena de càmeres, i s’ampliarà a una vintena. «Per a nosaltres, la videovigilància és un sistema molt dissuasiu, ja que fa que aquells que vulguin cometre algun delicte a Colera s’ho pensin dues vegades, perquè sabran que seran gravats en cadascuna de les entrades i que a més seran identificats». Aquest sistema ha demostrat la seva eficàcia, perquè ha permès la detenció de diversos delinqüents durant l’estiu passat.

«Colera ha de continuar sent el paradís que és i no escatimem esforços, invertim el necessari perquè el poble sigui segur i estem molt satisfets amb el projecte de videovigilància», manifesten.

Sistema dissuasiu

Actualment, ofereix també cobertura a les urbanitzacions més allunyades del centre, l’estació de tren i altres punts d’accés al municipi. El projecte s’ampliarà progressivament. Tot això sota el compromís de preservar la privacitat dels residents i visitants, i assegurar el màxim nivell de seguretat possible malgrat la manca de recursos per a disposar de policia local.

La videovigilància és una tendència que s’estén també a altres municipis de la costa com Llançà i el Port de la Selva, que estan invertint en la seva implementació com a mesura de seguretat. «Intensifiquem el nostre pla de seguretat municipal per a assegurar el màxim nivell de seguretat possible, atès que no tenim policia local per falta de recursos econòmics. Hem optat per aquest sistema utilitzat en altres països on s’ha intensificat el sistema de videovigilància com una optimització de recursos». Segons l’alcalde, «aquesta és una resposta efectiva a les limitacions pressupostàries», i també «una advertència clara a navegants» en la cerca d’alternatives innovadores per a garantir la seguretat ciutadana en entorns rurals.