Sant Pere Pescador tramitarà l’expedient per a recuperar el camí de la Gola del Fluvià

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador tramitarà l’expedient de recuperació del camí públic de la Gola del Fluvià. Està previst que s’aprovi al ple que s’ha de celebrar demà. És un intent més per recuperar el pas pel camí on el propietari dels terrenys ha col·locat una barrera i fa pagar per accedir a l’espai a l’entorn dels canals construïts als anys 70. La situació i l’enfrontament entre administració i propietari és l’herència del vell projecte d’urbanització amb canals navegables, de l’enderroc el 2005 de l’únic edifici construït i del ligiti entre Generalitat i propietari.

L’alcalde, Agustí Badosa, ha explicat que es tramita l’expedient per a la recuperació del camí i que esperen que es pugui reobrir de cara l’estiu. En aquest moment, una vegada s’arriba fins a la zona dels canals que es van construir i mai es van enderrocar, la barrera impedeix l’accés per camí del Joncar. Si es paga, es pot entrar a l’interior, continuar fins a la Gola o estacionar el vehicle en aquests canals on des de fa anys hi solen acudir-hi persones per practicar la pesca. També és habitual veure-hi autocaravanes.

Però l’espai se situa a peu de la platja, de la Gola del Fluvià i del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. «Hem de ser capaços de recuperar aquest camí», afirmava l’alcalde de Sant Pere Pescador recentment en un acte celebrat al Casal.

El tancament del camí és una problemàtica que deriva molts anys més tard del Pla parcial i un projecte d’urbanització del Fluvià Nàutic dels anys setanta. S’hi preveia una urbanització amb canals navegables. Només s’hi va arribar a construir un edifici per part en aquell moment de Rumasa. Més tard va a passar a mans d’una empresa de Navarra. Els terrenys es van desclassificar. El propietari fa anys que té litigis amb la Generlalitat i que defensa que hi pot portar a terme activitats.

El camí es va tancar amb la barrera que dona accés a l’espai on s’hi va situar una guingueta i on actualment es fa pagar per estacionar.

L’estiu passat la Generalitat va imposar una sanció de 31.000 euros al propietari per un expedient que s’havia obert un any abans.El propietari dels terrenys anunciava per una pàgina web un pàrquing per autocaravanes i el lloguer de motos d’aigua. Més tard va situar-hi una guingueta. Les sancions van ser per l’ocupació del domini públic maritimoterrestre; instal·lar un bar en una zona de protecció; i una activitat no autoritzada.

El propietari sempre ha defensat que té permís per explotar-ho i durant anys també va defensar que mai se l’havia compensat per desclassificar el sòl. Ara l’ajuntament farà un pas més per intentar recuperar el pas al camí de titularitat pública.