Oncolliga fa una donació a l’hospital de Figueres per un nou aparell

La Fundació Oncolliga Girona ha fet un donatiu per a l’adquisició d’un nou aparell per al Servei de Rehabilitació de la Fundació Salut Empordà (FSE), que està destinat al tractament del dolor de sòl pelvià que deixen les cicatrius després d’una cirurgia. Es tracta d’una màquina que permet dissenyar a l’especialista en Fisioteràpia un tractament adaptat a les necessitats de cada pacient.

«L’aparell ajuda a reduir el dolor de sòl pelvià que deixen cirurgies com les neoplàsies de bufeta, d’ovari, de coll d'úter, d'endometri, vulvar i rectal, i també els efectes de la radioteràpia sobre el sòl pelvià», explica la cap del Servei de Rehabilitació de la FSE, la doctora Natàlia Toneu. Aquest tipus de tractaments contribueixen a millorar el dolor, controlar la inflamació, accelerar la cicatrització, millorar la mobilització i permet també una reparació més ràpida del teixit.

La compra d’aquest aparell ha estat possible gràcies a un donatiu de 17.390 euros, provinent de la recaptació obtinguda en la darrera edició de l’Oncotrail, la cursa de trail solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona. L’octubre passat es va celebrar la 10a edició d’aquest repte solidari, que es disputa per equips i consisteix a recórrer 100 km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. En aquesta última edició es van recaptar un total de 388.000 euros, dels quals el 70% s’han destinat a donatius als diferents hospitals de la demarcació i a la investigació sobre el càncer. L’altre 30% per cent es destina al finançament dels diferents serveis d’ajuda al malalt de càncer que du a terme l’Oncolliga.