La bústia de la vida conquereix un dels cims més alts de l’Alt Empordà

En el cim de la muntanya de les Salines s’erigeix una bústia especial, on els viatgers poden dipositar cartes que reflexionen sobre la vida i el seu sentit. La iniciativa d’instal·lar la «Bústia de la Vida» al puig de les Pedrisses, sorgeix com un emotiu tribut a algú que ja no hi és present físicament, però la vida del qual va deixar una empremta significativa. Per trobar-la, cal assolir un dels cims més alts de l’Alt Empordà.

Aquesta bústia es converteix en un homenatge a les alçades, permetent als qui ascendeixen deixar missatges, cartes o pensaments positius en el seu honor. Més que un simple recipient, la bústia és, des de fa més d’una dècada, un punt de trobada i reflexió pels que assoleixen un dels cims amb les vistes més espectaculars que hi ha a la comarca. És una iniciativa commovedora que promou la celebració de la vida i fomenta el suport mutu entre els qui visiten aquest lloc, un homenatge que viatja del passat al present i al futur.

La bústia s'erigeix en un entorn privilegiat. / Empordà

Un dels cims més alts

El puig de les Pedrisses (anomenat així a l’Alt Empordà) o pic de les Salines (nom que rep al Vallespir) és una muntanya de 1.330,6 metres situada entre els municipis de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) i les comunes de Ceret i Morellàs i les Illes (Vallespir). Tanmateix, el cim de la muntanya només és compartit entre Maçanet de Cabrenys i Ceret.

Un cop hem arribat al puig, allà trobem la «Bústia de la vida». Té una placa amb la inscripció: «Aquesta bústia pots enviar-hi tot allò que dona sentit a la teva vida. Poden ser coses com l’amistat, la família, la música, la xocolata... o qualsevol altra reflexió que et passi pel cap en aquest moment. Així que seu, mira el paisatge i escriu-nos tot allò que vulguis!». Les aportacions es publiquen a www.centrecac.cat.

Pic de les Salines. / Empordà

El recorregut

Arribar-hi ens brinda la possibilitat de fer una excursió plena d’història en què s’assoleix un cim encara poc visitat. Una ruta que coincideix en part amb el camí de l’exili de la Guerra Civil. Després de sortir de la Vajol per la carretera GI 505 fins al punt quilomètric 1,2, cal prendre la pista que porta al coll de Lli, castell de Cabrera, Mare de Déu de les Salines, coll dels Pous, pas del Cavall, puig de les Pedrisses o de les Salines. Els punts d’interès que es visiten són el castell de Cabrera: una fortificació medieval de l’antic comtat de Besalú; la Mare de Déu de les Salines fins a arribar al puig de les Pedrisses. L’accés venint per la Jonquera és passant per Agullana i, just abans de la Vajol, cal agafar un trencant a mà dreta amb indicadors al monument a Lluís Companys, a Ceret i al restaurant La Manrella Comaulis. Es pot aparcar a la pista que inicia l’excursió, 50 metres més endavant.

Per qui no coneix l’existència de la bústia, trobar-la enmig de la immensitat de les muntanyes crea molta expectació. Llavors escriure una carta i dipositar-la allà es converteix en una espècie de missatge llançat a l’univers, és com llançar una ampolla a la mar amb un missatge, però, en aquest cas, dipositant una carta en una bústia enmig de la naturalesa, creant així un acte simbòlic de connexió i record.

La reflexió que s'acompanya. / Empordà

Un missatge llançat a l’univers

Per qui no coneix l’existència de la bústia, trobar-la enmig de la immensitat de les muntanyes crea molta expectació. Llavors, escriure una carta i dipositar-la allà es converteix en una espècie de missatge llançat a l’univers, és com llançar una ampolla a la mar amb un missatge, però, en aquest cas, dipositant una carta en una bústia enmig de la naturalesa, creant així un acte simbòlic de connexió i record.

Reservats i respectuosos davant la pèrdua d’un ésser estimat, els que saben de la història real darrere la bústia comenten: «El nostre amic era pura vida! Per això es diu la Bústia de la vida... La vida pot ser massa curta per a alguns, però també molt intensa! Les Salines és un molt bon lloc per pensar i recordar a qui estimem o hem estimat tot mirant aquestes vistes de l’Empordà amb el Montgrí de fons... Mai t’oblidarem, amic! El teu somriure, les teves cançons, la teva música...». Les Salines és el lloc escollit per albergar el seu record.