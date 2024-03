Finalitza l'expedició a l'Antàrtida amb bicicletes aquàtiques de tres empordanesos

L'expedició de tres altempordanesos amics de la infància, Josep Rubau, Lluís Balasch i Jesus Prieto, cap a l'Antàrtica amb bicicletes aquàtiques, ha finalitzat amb èxit. Són els primers a arribar al cercle polar antàrtic d'una manera 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient, a vela i tracció humana, amb la intenció de gravar un documental que s'estrenarà pròximament.

Aquesta expedició, que va començar el 27 de febrer, ha durat quaranta dies, sortien des de la seu de Roses fins a Xile. Ha estat supervisada i guiada per l'experimentat aventurer Antonio de la Rosa, expert en aquests mars.

Les bicicletes aquàtiques han estat creades per Josep Rubau que va explicar, a aquest mitjà el passat 21 de febrer, que el desenvolupament d'aquesta li va suposar més de sis anys de treball. Temps més tard es va despertar entre els amics l'antic somni de viatjar plegats en una aventura que havia de ser molt especial. I afegia que "És un projecte en què fa un any que estem, immersos, preparant-nos físicament i mentalment". El Comitè Polar Antàrtic ha donat llum verda a la iniciativa, "permetent-nos utilitzar les bicicletes Red Shark amb zero emissions, ja que són a tracció humana, en una aventura de mobilitat sostenible per descobrir aquest entorn natural únic."