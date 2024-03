Torroella inicia el servei de socorrisme a la platja gran de l'Estartit

Torroella de Montgrí i l'Estartit han posat en marxa el servei de socorrisme a la platja gran de l'Estartit coïncidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa. El servei estarà actiu de les onze del matí a les sis de la tarda.

Enguany la situació de sequera extrema que viu el país, amb estat d'emergència i restriccions en el consum d'aigua, ha fet que no s'instal·lin dutxes i rentapeus com a mesura d'estalvi. Els serveis de lavabos sí que disposaran d'aigua però només per a rentar-se les mans i la cara. Es demana fer-ne un ús responsable i evitar el seu malbaratament.

Al llarg d'aquestes darreres setmanes la brigada municipal ha estat condicionant les platges del municipi i col·locant els seus serveis per tal que els primers usuaris de la temporada les trobin en perfectes condicions. S'han instal·lat passarel·les i punts verds: s'han condicionat els aparcaments i posat a punt els lavabos públics.

El servei de socorrisme i vigilància a la platja gran de l'Estartit es prestarà diàriament fins al Dilluns de Pasqua. Llavors, durant els mesos d'abril, maig i els primers quinze dies de juny es prestarà els caps de setmana i festius. Durant la segona quinzena de juny hi haurà un reforç del personal.

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre el servei serà diari i durant els mesos de juliol i agost s'ampliarà el seu horari que serà de 10:30 h a 19 h.

A la platja de Mas Pinell el Juliol i l’agost

Els dos mesos principals de l'estiu, juliol i agost, també arrencarà el servei de vigilància a la platja de Mas Pinell en horari d'11 h a 18 h.

A partir del 15 de setembre i fins al 13 d'octubre el servei de socorrisme tornarà a prestar-se només a la Platja Gran els caps de setmana i festius d'11 h a 18 h.

Vigilància amb quad a la platja. / Ajuntament de Torroella i l'Estartit

Mobilitat reduïda

La caseta de salvament, ubicada a la Platja Gran de l'Estartit, davant del Parc de la Pineda, disposa de material per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda. Material com cadires amfíbies, muletes i altres elements. Fins el 15 de juny es poden demanar per a ús sense assistència i a partir del 15 de juny, amb assistència.

Durant els mesos de temporada alta i molta freqüència a les platges es recomana reservar el bany assistit per assegurar-se que hi ha disponibilitat de material.

Pel que fa al juliol i agost hi tornarà a haver el Mini Beach Club en horari de 10.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 18.00 h. Aquest espai, ubicat davant del Parc de la Pineda al costat de la torre de Salvament, està pensat perquè els nens i nenes d'entre 4 i 10 anys puguin jugar amb la dinamització de dos monitors.

Torroella i l'Estartit disposa de més 5 km de sorra fina i poca profunditat, algunes d'alt valor natural i pràcticament verges i molt extenses. Les platges del municipi poden acollir en temporada alta, una mitjana de 40.000 usuaris diaris.